CEAL muestra cómo el ‘Propósito Corporativo’ puede ser una palanca de crecimiento para las empresas

Cada vez más empresas entienden que el crecimiento no solo depende de los resultados económicos, sino también del impacto que generan en su entorno. Bajo esa premisa, la Coordinadora Empresarial de Almendralejo (CEAL) celebró esta semana una nueva edición de su programa ‘CEAL Impulsa’, una jornada dedicada a explorar el llamado Propósito Corporativo, un concepto que está ganando protagonismo en la gestión empresarial moderna. El encuentro se desarrolló en la sala coworking del renovado edificio del Mercado, en la Plaza de Abastos de Almendralejo, donde se dieron cita empresarios y directivos del tejido económico local interesados en incorporar nuevas herramientas de gestión a sus organizaciones.

La sesión fue inaugurada por Myriam Lázaro, presidenta de CEAL, quien invitó a los asistentes a reflexionar sobre la importancia de detenerse a analizar el sentido profundo de las empresas más allá de su actividad diaria. En su intervención subrayó que situar a las personas en el centro de la estrategia empresarial puede convertirse en una auténtica palanca de crecimiento. «Es algo sobre lo que hay que pararse a reflexionar porque puede ser una palanca real de crecimiento de la empresa. Se trata de encontrar de forma natural los objetivos de la organización, que los equipos funcionen mejor y que las empresas puedan crecer», explicó.

Desde una perspectiva más técnica, Jacobo Vidal-Aragón, consultor de Quercus Ventures, ofreció una aproximación académica al concepto. A través de diagramas y esquemas explicó cómo el propósito corporativo puede influir en la estrategia y en el comportamiento de las organizaciones. Vidal-Aragón defendió que las empresas actuales no pueden limitarse a generar beneficios económicos, sino que deben aportar valor real a clientes, proveedores y a la sociedad en su conjunto.

El enfoque práctico llegó de la mano de Pedro Vidal-Aragón, también integrante de Quercus Ventures, quien analizó el caso de éxito de la compañía Codere, mostrando cómo la construcción de un propósito corporativo bien definido puede convertirse en un factor clave para impulsar el crecimiento y la transformación empresarial. Su intervención permitió a los asistentes comprender cómo grandes compañías están integrando este enfoque en sus modelos de negocio para mejorar su posicionamiento y su competitividad.

Otro de los momentos más destacados de la jornada fue la intervención de José María Cervera, también vinculado a Quercus, quien ofreció una exposición muy cercana basada en su experiencia como CEO de Makro. Durante su intervención aportó datos reveladores sobre el impacto del compromiso de los equipos en la rentabilidad empresarial. Según explicó, las empresas con un 70% de empleados comprometidos pueden alcanzar hasta un 23% más de rentabilidad, mientras que el nivel medio de compromiso laboral en España apenas alcanza el 9%, frente al 21% global y el 38% en Estados Unidos. Asimismo, recordó que las empresas que combinan crecimiento, rentabilidad y cultura corporativa multiplican por dos su valor para el accionista, al tiempo que advirtió de que ocho de cada diez planes estratégicos fracasan en su implementación, precisamente por no estar alineados con un propósito claro.

La jornada concluyó con una mesa redonda sobre experiencias transformadoras en la que participaron Daniel Romero, en representación de CE Consulting, y Diego Franco, socio fundador de Avannza, quienes compartieron su visión sobre cómo construir un propósito corporativo sólido, por qué debe convertirse en una prioridad estratégica y cómo puede implementarse de forma realista dentro de las organizaciones.

Una vez más, CEAL volvió a demostrar su capacidad para atraer conocimiento de alto nivel y ponerlo al servicio del tejido empresarial, consolidando ‘CEAL Impulsa’ como una de las iniciativas formativas más relevantes del panorama empresarial local.