La exposición de cuadros ‘Todas Ellas’ estará abierta hasta el 13 de marzo

Almendralejo ya ha abierto el cupo de actividades para visibilizar el Día de la Mujer. Desde esta semana se puede visitar la exposición de cuadros y pinturas llamada ‘Todas Ellas’ que es obra de la artista almendralejense Pilar Fernández, quien ha querido rendir homenaje a la diversidad de mujeres, para visibilizar su presencia, dignidad y fuerza en la sociedad. La muestra estará abierta hasta el 13 de marzo en el centro cívico.

De otro lado, las actividades continúan este viernes 6 de marzo con la tradicional Marcha 8-M que tiene salida desde el parque de la Piedad, a las 11.00 horas, y llegará hasta el parque Espronceda, donde se procederá a la lectura de varios manifiestos.