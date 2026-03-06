Voleibol
Almendralejo juega en Marbella con opciones aún de playoff
Los de Antonio Morán ya se han asegurado la Superliga Oro y estar entre los 24 mejores equipos la próxima temporada
El Voleibol Almendralejo juega este sábado, a partir de las 18.30 horas, en la pista del Marbella Costa del Voley un partido que le puede abrir las puertas de un playoff que sería una gran sorpresa para los extremeños. La meteórica segunda vuelta del conjunto que entrena Antonio Morán les ha catapultado a una inimaginable tercera posición a falta de tres partidos y a sólo tres puntos del liderato. Esta semana, Almendralejo tiene un encuentro complicado en Marbella, pero de superarlo con tres puntos, dependería de sí mismo para jugar el playoff a máxima categoría, ya que la próxima semana habría un enfrentamiento directo con el Voleibol Almoradí, que ahora va primero con tres puntos de ventaja. Además, hay que ver también los resultados de esta semana para ver todas esas cuentas en la calculadora de puntos.
Lo cierto es que el Voleibol Almendralejo sí se ha asegurado ya estar la próxima temporada en la Superliga Oro, es decir, la segunda máxima categoría nacional. La reestructuración planteada por la Federación Española de Voleibol suponía un corte de los cuatro mejores por los tres grupos actuales de Superliga 2. Almendralejo ya tiene asegurada la cuarta plaza y, por lo tanto, estar entre los 24 mejores equipos de España la próxima temporada: 12 de máxima categoría y otros 12 de Superliga Oro.
En cuanto a las opciones de playoff, el presidente del club, Luismi Díaz, es consciente de que «todo es muy difícil, pero viendo la evolución de los chicos en la segunda vuelta y la confianza que tienen, nada es imposible».
