Almendralejo
El concurso ‘Los Vinos del Museo’ abre plazo hasta el 15 de marzo
El Museo del Vino abre un concurso en el que pueden participar vinos bajo la IGP Extremadura, DOP Ribera del Guadiana y DOP Cava
El Museo de las Ciencias del Vino ha abierto el plazo de participación para una nueva edición del concurso ‘Los Vinos del Museo’, una iniciativa que busca destacar y promocionar la calidad de los vinos elaborados en Extremadura. El certamen está organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Almendralejo y cuenta con el patrocinio de Fundación Cajalmendralejo.
El objetivo del concurso es seleccionar los vinos que representarán al Museo durante el año 2026, al tiempo que se promueve la cultura del vino, se da visibilidad al trabajo de las bodegas extremeñas y se impulsa la creación de un vino con marca propia del Museo. Los vinos ganadores se emplearán posteriormente en catas, actividades culturales y como obsequios institucionales.
Podrán participar vinos amparados bajo IGP Extremadura, DOP Ribera del Guadiana y DO Cava, en las categorías de blanco, rosado, tinto joven, tinto con barrica y cava, con subcategorías en función de su contenido en azúcar. La inscripción es gratuita y cada vino deberá presentar al menos seis botellas de 0,75 litros, que deberán entregarse antes del 15 de marzo a las 14:00 horas en el Museo de las Ciencias del Vino. La selección se realizará mediante cata ciega por un jurado formado por expertos y representantes de entidades enológicas, mientras que los vinos ganadores recibirán trofeo, diploma y promoción, pasando a formar parte de la colección Los Vinos del Museo 2026.
