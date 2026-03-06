Lobato: «Hay gente que piensa que no es capaz de tener una empresa»

Hay muchas personas que tienen una idea rondándoles la cabeza desde hace tiempo. Un proyecto, un negocio, algo que creen que podría funcionar. Pero muchas veces esa idea se queda ahí, sin dar el paso. Precisamente para ayudar a transformar esas ideas en empresas reales nace el programa Coworking EOI–SEXPE, que comienza este mes de marzo en Almendralejo y que coordina el consultor empresarial Pepe García Lobato.

Tras dejar a un lado su etapa política, García Lobato se ha centrado plenamente en su actividad profesional como consultor financiero y empresarial, colaborando con organizaciones dedicadas al impulso del emprendimiento y la excelencia empresarial. Ahora lidera este programa que permitirá que 20 ideas emprendedoras se conviertan en 20 nuevos negocios.

La convocatoria ya está abierta y solo hay 20 plazas, que se asignarán por orden de inscripción, sin ampliación ni segundas convocatorias. El programa es totalmente gratuito, tiene una duración de cinco meses y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus y el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE). Se desarrollará en el Centro de Formación Servicios del Fresno, situado en la calle Colombia número 4 de Almendralejo.

Dar el paso

Para Pepe García Lobato, el motivo principal por el que una persona debería participar es muy claro: “Porque le van a dar el apoyo y las herramientas necesarias para que esa idea se transforme en una realidad”.

Según explica, muchas personas tienen la capacidad de emprender pero no creen en ella. “Hay gente que piensa que no es capaz de tener una empresa. Existe una cierta reticencia porque durante muchos años nos han enseñado a buscar un trabajo y un sueldo, no a crear algo propio”. Programas como este, impulsado por la Escuela de Organización Industrial, trabajan precisamente en romper esa barrera mental.

García Lobato también destaca que el momento actual ofrece más posibilidades que nunca, especialmente gracias a la tecnología. “Hoy la parte geográfica importa mucho menos. El mundo digital ha abierto las puertas a que una idea pueda llegar al mundo entero. Podemos seguir teniendo problemas de transporte en Extremadura, pero el transporte digital de una idea funciona perfectamente”.

Por eso insiste en que el programa no está pensado solo para proyectos tecnológicos, sino para cualquier tipo de negocio: comercio, servicios, industria o iniciativas digitales. “Lo interesante es que en el programa se comparten experiencias de muchos sectores y se aplican a tu proyecto, ayudándote a desarrollarlo y a impulsarlo”.

Cinco meses con expertos

Durante el programa, los participantes recibirán formación y acompañamiento por parte de consultores profesionales en activo. “Esto es importante porque no son profesores teóricos. Son consultores que están en el día a día de las empresas, que han trabajado en muchos proyectos y conocen muy bien lo que funciona y lo que no”.

Incluso personas que ya tengan un pequeño negocio pueden beneficiarse del programa. “A veces estás haciendo cosas pero no las tienes ordenadas. Un programa así te ayuda a estructurarlo todo, potenciarlo e incluso abrir nuevas líneas de negocio”.

Una nueva etapa profesional

Pepe García Lobato reconoce que esta etapa profesional le está resultando especialmente enriquecedora. Aunque muchos lo conocen por su trayectoria pública, su carrera comenzó en el ámbito empresarial, trabajando en sectores como la banca, la construcción, el ámbito industrial o la gestión hospitalaria.

En los últimos años se ha centrado en la consultoría empresarial y en la formación de emprendedores.

“En estos cuatro o cinco años he tenido la oportunidad de trabajar con más de mil personas en distintos proyectos. Normalmente desde el ámbito de la gestión económica y financiera, ayudándoles a poner en marcha sus ideas”.

En ese camino ha detectado una dificultad común: muchas personas tienen buenas ideas pero no saben cómo convertirlas en un negocio.

“Hay gente con ideas brillantes, pero no sabe cómo transformarlas en un modelo de negocio. Nosotros trabajamos mucho en esa fase que llamamos pasar de la ideación a la acción”.

Tiene una metáfora muy clara: “Hay mucha gente que está agarrada al borde de la piscina porque le da miedo soltarse. Nosotros intentamos darles ese pequeño empujón para que se lancen. Para nadar no hace falta ser el mejor nadador del mundo, solo hay que empezar”.