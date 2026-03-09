Carmen Fernández Díaz, María José Fresno y Ricardo Hurtado reciben los reconocimientos en la Comida de la Mujer

La tradicional Comida de la Mujer, celebrada este año en el Hotel Acosta Centro de Almendralejo, volvió a convertirse en uno de los actos centrales de la programación con motivo del Día Internacional de la Mujer, reuniendo a numerosas participantes en una jornada marcada por la convivencia y el reconocimiento al papel de distintas personas y colectivos en favor de la igualdad y el desarrollo social de la ciudad.

Durante el encuentro, organizado por el Consejo Local de la Mujer, se entregaron varios galardones que pusieron en valor trayectorias personales y profesionales destacadas. El Premio a Toda una Vida fue concedido a Carmen Fernández Díaz, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres de Almendralejo Nuestra Señora de la Piedad, un colectivo que este año celebra su 45 aniversario, lo que lo convierte en el movimiento femenino más longevo de la ciudad.

El Premio Mujer Empresaria recayó en María José Fresno Crespo, responsable de la tienda de ropa ‘De 5 en 5’, situada en la calle Mártires. Se valoró especialmente su trayectoria emprendedora y la capacidad de su negocio para conectar con el público, especialmente a través de su dinamismo en redes sociales, consolidándose como una de las propuestas comerciales más activas de la ciudad.

Por su parte, el Premio Malva fue otorgado al profesor del IES Santiago Apóstol, Ricardo Hurtado Simón, doctor en Filosofía y responsable desde hace años de la asignatura Educación para la Igualdad en este centro educativo almendralejense. Con este reconocimiento se quiso destacar su labor docente y su compromiso con la formación en valores de igualdad entre las nuevas generaciones.