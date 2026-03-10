El ‘boom’ del cine continúa en Almendralejo con un taller de creación cinematográfica

El Ayuntamiento de Almendralejo pone en marcha un Taller de Creación Cinematográfica dirigido a personas a partir de 16 años. La propuesta llega en un momento de especial impulso para el cine en la ciudad, tras el Goya conseguido por el equipo de The Glow con la película Decorado y el creciente protagonismo que el sector audiovisual ha ido adquiriendo en los últimos años en la localidad.

El plazo de inscripción se abre este 11 de marzo y permanecerá disponible hasta completar un máximo de 20 plazas. Las personas interesadas podrán formalizar su solicitud de manera presencial en la UPAL, en horario de 10:00 a 14:00 horas, o a través de la página web del Ayuntamiento de Almendralejo. El taller tendrá un coste de 34 euros por cuatrimestre y se desarrollará en dos periodos: del 13 de marzo al 19 de junio y del 18 de septiembre al 18 de diciembre. Las sesiones se celebrarán los viernes de 18:00 a 20:00 horas en el Centro Cultural San Antonio.

Durante el curso, los participantes conocerán las distintas fases de la creación cinematográfica, desde la escritura de guión hasta la interpretación, dirección o manejo de medios técnicos.

Además, el alumnado tendrá acceso gratuito al Máster de Cine 2026, patrocinado por la Fundación Extremeña de la Cultura y con la colaboración de la Universidad de Extremadura.