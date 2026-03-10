Los labradores de Almendralejo dicen sentirse perjudicados por la postura del Gobierno en la guerra

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ha denunciado que las decisiones adoptadas por el Gobierno de España en el contexto del conflicto con Irán están teniendo consecuencias negativas para el sector agrario, afectando especialmente a los agricultores extremeños. En un comunicado, la organización agraria asegura que las medidas adoptadas están provocando un incremento de los costes de producción y dificultades en el comercio de los productos agrícolas.

Según esta asociación, el conflicto bélico ha vuelto a repercutir directamente en el precio de los principales insumos necesarios para el campo. Fertilizantes, productos fitosanitarios, combustible agrícola y energía habrían experimentado nuevas subidas, lo que incrementa los gastos de las explotaciones agrarias y reduce aún más su rentabilidad. En este sentido, la organización señala que el gasóleo agrícola habría aumentado más de un 40% en la última semana, lo que califican como una situación que asfixia al sector mientras la Administración incrementa su recaudación a través de impuestos.

Además, desde la Comunidad de Labradores apuntan que determinadas decisiones políticas vinculadas al conflicto internacional podrían tener consecuencias en el comercio exterior. En su comunicado advierten de posibles repercusiones en las relaciones comerciales con Estados Unidos, lo que podría afectar especialmente a productos emblemáticos de la agricultura española como el aceite de oliva virgen extra, el vino o la aceituna de mesa. Por todo ello, la organización reclama al Gobierno la adopción de medidas efectivas que eviten que la actual situación internacional derive en nuevas consecuencias económicas negativas para los agricultores y para la población en general.