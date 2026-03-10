Almendralejo
Los labradores de Almendralejo dicen sentirse perjudicados por la postura del Gobierno en la guerra
Aseguran que las actuales relaciones con Estados Unidos puede perjudicar a productos como el aceite de oliva virgen extra, el vino o la aceituna de mesa
La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ha denunciado que las decisiones adoptadas por el Gobierno de España en el contexto del conflicto con Irán están teniendo consecuencias negativas para el sector agrario, afectando especialmente a los agricultores extremeños. En un comunicado, la organización agraria asegura que las medidas adoptadas están provocando un incremento de los costes de producción y dificultades en el comercio de los productos agrícolas.
Según esta asociación, el conflicto bélico ha vuelto a repercutir directamente en el precio de los principales insumos necesarios para el campo. Fertilizantes, productos fitosanitarios, combustible agrícola y energía habrían experimentado nuevas subidas, lo que incrementa los gastos de las explotaciones agrarias y reduce aún más su rentabilidad. En este sentido, la organización señala que el gasóleo agrícola habría aumentado más de un 40% en la última semana, lo que califican como una situación que asfixia al sector mientras la Administración incrementa su recaudación a través de impuestos.
Además, desde la Comunidad de Labradores apuntan que determinadas decisiones políticas vinculadas al conflicto internacional podrían tener consecuencias en el comercio exterior. En su comunicado advierten de posibles repercusiones en las relaciones comerciales con Estados Unidos, lo que podría afectar especialmente a productos emblemáticos de la agricultura española como el aceite de oliva virgen extra, el vino o la aceituna de mesa. Por todo ello, la organización reclama al Gobierno la adopción de medidas efectivas que eviten que la actual situación internacional derive en nuevas consecuencias económicas negativas para los agricultores y para la población en general.
- La universidad privada tendrá su primera sede en un edificio que ha comprado a Fundación CB en Badajoz
- La residencia Lisardo Sánchez de Badajoz busca donativos para afrontar una reforma obligatoria y evitar su cierre
- Así es el nuevo hotel Turia de Badajoz por dentro tras la reforma
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- Olivenza se vuelca con una Feria del Toro repleta de ambiente y actividades: 'Venimos porque nos la habían recomendado
- Galería | Feria del Toro de Olivenza
- Sonia Miranda, directora del Circo Encantado tras la segunda cancelación: 'Este espectáculo dará luz en Badajoz, sea como sea
- Un colegio de Badajoz, entre los ganadores del Concurso Escolar de la ONCE en Extremadura