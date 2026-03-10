Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso de carnavalVillar del ReyJosé Domingo BuenoCarnaval de Badajoz
instagram

Almendralejo

Los labradores de Almendralejo dicen sentirse perjudicados por la postura del Gobierno en la guerra

Aseguran que las actuales relaciones con Estados Unidos puede perjudicar a productos como el aceite de oliva virgen extra, el vino o la aceituna de mesa

Un tractor durante su trabajo diario en Tierra de Barros.

Un tractor durante su trabajo diario en Tierra de Barros. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ha denunciado que las decisiones adoptadas por el Gobierno de España en el contexto del conflicto con Irán están teniendo consecuencias negativas para el sector agrario, afectando especialmente a los agricultores extremeños. En un comunicado, la organización agraria asegura que las medidas adoptadas están provocando un incremento de los costes de producción y dificultades en el comercio de los productos agrícolas.

Según esta asociación, el conflicto bélico ha vuelto a repercutir directamente en el precio de los principales insumos necesarios para el campo. Fertilizantes, productos fitosanitarios, combustible agrícola y energía habrían experimentado nuevas subidas, lo que incrementa los gastos de las explotaciones agrarias y reduce aún más su rentabilidad. En este sentido, la organización señala que el gasóleo agrícola habría aumentado más de un 40% en la última semana, lo que califican como una situación que asfixia al sector mientras la Administración incrementa su recaudación a través de impuestos.

Noticias relacionadas

Además, desde la Comunidad de Labradores apuntan que determinadas decisiones políticas vinculadas al conflicto internacional podrían tener consecuencias en el comercio exterior. En su comunicado advierten de posibles repercusiones en las relaciones comerciales con Estados Unidos, lo que podría afectar especialmente a productos emblemáticos de la agricultura española como el aceite de oliva virgen extra, el vino o la aceituna de mesa. Por todo ello, la organización reclama al Gobierno la adopción de medidas efectivas que eviten que la actual situación internacional derive en nuevas consecuencias económicas negativas para los agricultores y para la población en general.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La universidad privada tendrá su primera sede en un edificio que ha comprado a Fundación CB en Badajoz
  2. La residencia Lisardo Sánchez de Badajoz busca donativos para afrontar una reforma obligatoria y evitar su cierre
  3. Así es el nuevo hotel Turia de Badajoz por dentro tras la reforma
  4. El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
  5. Olivenza se vuelca con una Feria del Toro repleta de ambiente y actividades: 'Venimos porque nos la habían recomendado
  6. Galería | Feria del Toro de Olivenza
  7. Sonia Miranda, directora del Circo Encantado tras la segunda cancelación: 'Este espectáculo dará luz en Badajoz, sea como sea
  8. Un colegio de Badajoz, entre los ganadores del Concurso Escolar de la ONCE en Extremadura

Extremadura examinará entre abril y mayo a los aspirantes a 195 bomberos forestales y 29 agentes del Medio Natural

Extremadura examinará entre abril y mayo a los aspirantes a 195 bomberos forestales y 29 agentes del Medio Natural

Hasta el 69 % de descuento: los mejores productos 'beauty' (y más) alcanzan su precio mínimo en las Ofertas de Primavera de Amazon

Hasta el 69 % de descuento: los mejores productos 'beauty' (y más) alcanzan su precio mínimo en las Ofertas de Primavera de Amazon

Más de 300 familias piden ampliar plazas en el IES San Fernando de Badajoz

Más de 300 familias piden ampliar plazas en el IES San Fernando de Badajoz

Los extremeños recibirán 1,7 millones del Gobierno para libros de texto y material escolar

Los extremeños recibirán 1,7 millones del Gobierno para libros de texto y material escolar

El futuro de la movilidad se decide esta semana en Málaga con eMobility Expo–MOW 2026, que dejará más de 12 millones de euros de impacto económico

El futuro de la movilidad se decide esta semana en Málaga con eMobility Expo–MOW 2026, que dejará más de 12 millones de euros de impacto económico

Diego Meneses, hijo de Francisca Cadenas: "Todavía no se puede señalar a nadie"

Diego Meneses, hijo de Francisca Cadenas: "Todavía no se puede señalar a nadie"
Tracking Pixel Contents