La Pastelería Delgado celebra su centenario con una exposición

Almendralejo celebra el centenario de uno de sus comercios más emblemáticos con la exposición ‘Paseo por el tiempo’, una muestra dedicada a los 100 años de historia de la Pastelería Delgado. La exposición puede visitarse estos días en el local de la antigua tienda Amaya, en la calle Real, y propone un recorrido por la evolución de este histórico obrador que está cumpliendo 100 años en 2026, y que ha formado parte de la vida cotidiana de varias generaciones de almendralejenses.

El espacio ha sido preparado por José Luis Delgado y su mujer África, actuales responsables del negocio familiar, quienes han reunido numerosos elementos que forman parte de la memoria de la pastelería. Entre los objetos que pueden contemplarse destacan maquinaria antigua, utensilios tradicionales, documentación histórica y material publicitario, piezas que permiten comprender cómo ha evolucionado el obrador a lo largo de un siglo de actividad.

Noticias relacionadas

La muestra puede visitarse durante toda la semana en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de conocer más de cerca la trayectoria de uno de los establecimientos más tradicionales de la ciudad. Actualmente, la Pastelería Delgado continúa abierta en el número 19 de la carretera de Badajoz, aunque durante décadas fue muy conocida por su ubicación en la calle Real, donde muchos clientes recuerdan haber descubierto algunos de sus dulces más populares.