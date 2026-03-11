2.300 alumnos participarán el 11 de abril en el torneo Intercentros de Almendralejo

El polideportivo Tomás de la Hera de Almendralejo acoge el próximo sábado 11 de abril la décimo sexta edición del campeonato escolar de fútbol ‘Intercentros Ciudad de Almendralejo’, una jornada deportiva que reunirá a cerca de 2.300 alumnos de los centros educativos de la localidad. El evento se desarrollará de forma ininterrumpida desde las 8:30 hasta las 20:00 horas. Se esperan más de 7.000 personas en las gradas.

En el torneo participarán los ocho colegios de educación infantil y primaria de la ciudad: Antonio Machado, José de Espronceda, Montero de Espinosa, Ortega y Gasset, Ruta de la Plata, San Francisco, San Roque y Santo Ángel. A lo largo de toda la jornada se disputarán más de 200 partidos, en una cita que tiene como objetivo fomentar la práctica deportiva entre los más jóvenes, así como valores como el compañerismo, la convivencia entre centros educativos y los hábitos de vida saludables.

El campeonato está organizado por la Academia Extreamdura, dirigida por Francisco Javier Diosdado, ‘Cisqui’, con la colaboración del Ayuntamiento de Almendralejo. Durante la presentación del evento, la delegada de Deportes, Carolina Preciado, destacó la importancia de este tipo de actividades dentro del calendario deportivo y escolar de la ciudad. Por su parte, Cisqui subrayó la ilusión con la que los escolares esperan esta jornada y el crecimiento del fútbol femenino entre las niñas en los últimos años.

Además, el torneo mantendrá su carácter solidario, ya que cada participante aportará un kilogramo de alimentos no perecederos que será destinado al Economato Social de Almendralejo, contribuyendo así a ayudar a familias de la localidad.