Nace un punto de libros de autoayuda y crecimiento personal en la biblioteca de Almendralejo

La biblioteca Marcos Suárez ha puesto en marcha un nuevo punto de interés permanente dedicado a la autoayuda, el crecimiento personal y el bienestar emocional, con el objetivo de ofrecer a los usuarios recursos que contribuyan a mejorar su desarrollo personal y su salud emocional.

La biblioteca ha realizado un acopio específico de libros sobre estas temáticas, ampliando su catálogo mediante una compra realizada por el Ayuntamiento de Almendralejo. Gracias a esta iniciativa, los lectores ya pueden encontrar un apartado especializado que reúne actualmente alrededor de 80 títulos centrados en el desarrollo personal, la gestión emocional y el bienestar.

La selección de estas obras se ha realizado con especial rigor y criterio profesional, contando con el asesoramiento de las psicólogas Patricia Pérez y Carmen Reviriego, quienes han elaborado un listado de recomendaciones y textos adecuados para conformar este fondo bibliográfico.