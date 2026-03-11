Almendralejo
El PP de Almendralejo insiste en que el cementerio carece de nuevos nichos
Critica que el equipo de gobierno les haya tachado de "alarmistas" por denunciar esta situación
El Partido Popular de Almendralejo ha reiterado su denuncia sobre la situación del cementerio municipal, asegurando que actualmente no existen nichos nuevos disponibles para su uso. Así lo ha afirmado la portavoz popular, Adora Gutiérrez, quien ha respondido a las declaraciones del equipo de gobierno y ha defendido que la información difundida por su formación se basa en datos contrastados. Según ha señalado, la semana pasada quedaban únicamente tres nichos nuevos disponibles, mientras que a día de hoy la situación habría empeorado al no existir ninguno.
Gutiérrez ha rechazado las acusaciones del gobierno municipal de que el Partido Popular esté generando alarma o difundiendo información incorrecta. La portavoz ha asegurado que su formación actúa con responsabilidad y ha invitado a los ciudadanos a comprobar personalmente la situación en el cementerio, así como el estado de las obras de ampliación. En este sentido, ha señalado que los trabajos se encuentran retrasados, algo que atribuye a la falta de previsión y gestión del equipo de gobierno.
Desde el Partido Popular han recordado que se trata de un asunto especialmente sensible, al afectar a un servicio esencial para las familias en momentos delicados. La formación también ha subrayado que, ante la falta de nichos nuevos, actualmente se está recurriendo a nichos reutilizables, lo que consideran una situación que limita la capacidad de elección de las familias.
Además, han señalado que recientemente se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el proceso para la exhumación de 11 nichos municipales, con un plazo de diez días para posibles alegaciones. Ante esta situación, el PP reclama al Ayuntamiento soluciones inmediatas y mayor transparencia en la gestión de la ampliación del camposanto.
