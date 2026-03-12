La OSCAM da continuidad al ciclo de conciertos del conservatorio de Almendralejo

El Conservatorio Oficial de Música Tomás Bote Lavado celebra este año la trigésimo quinta edición de su ciclo de conciertos, una programación cultural que se desarrollará a lo largo de todo el año y que permitirá al público disfrutar de distintas propuestas musicales protagonizadas tanto por alumnado como por intérpretes invitados. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Almendralejo y de la Fundación Cajalmendralejo, entidades que colaboran con el proyecto.

Durante la presentación del ciclo, el delegado de Acción y Promoción Cultural, Domingo Cruz, destacó la importancia de esta iniciativa dentro de la oferta cultural local. Según señaló, este tipo de actividades permiten acercar la música clásica a la ciudadanía y consolidar a Almendralejo como un punto de referencia cultural en la comarca. Por su parte, el director del conservatorio, David Montes, subrayó el largo recorrido de este ciclo que alcanza ya sus 35 ediciones, consolidándose como una plataforma que permite disfrutar de la calidad interpretativa de diferentes músicos y agrupaciones.

Montes recordó que el ciclo mantiene un doble objetivo. Por un lado, contribuir a completar la formación artística del alumnado del conservatorio. Por otro, enriquecer la oferta cultural de la ciudad. Para ello, algunos de los recitales se celebrarán en espacios emblemáticos como el teatro Carolina Coronado o el Auditorio de Cajalmendralejo, además del propio auditorio del conservatorio.

La programación comenzó recientemente con motivo del Día Internacional de la Mujer, con el concierto Mujer 8M, protagonizado por alumnas y profesoras del centro. El ciclo sigue este viernes con la actuación de la OSCAM. Posteriormente, el 22 de abril, el Auditorio de Cajalmendralejo acogerá el recital ‘De la canción a la zarzuela: homenaje a Oudrid’, interpretado por la soprano Mar Morán y el pianista Eduardo Moreno.

El calendario continuará el 7 de mayo con el espectáculo didáctico ‘La orquesta de peluches’ en el auditorio del conservatorio y el 10 de mayo con el Concierto de Ganadores del concurso musical. Apenas unos días después, el 14 de mayo, actuará en el Auditorio de Cajalmendralejo el conjunto Córdoba Bell Brass, especializado en música para metales.

Tras el verano, el ciclo retomará su programación con el Concierto del dúo Jaramago el 15 de octubre, seguido del recital ‘Libertango Extrem’ con Celia Sánchez el 19 de noviembre y el Concierto del cuarteto Sergio, que cerrará el ciclo el 10 de diciembre.