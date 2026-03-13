Adrián Venegas: «En casa siempre hay que buscar la puerta grande»

A sus 25 años, el rejoneador almendralejense Adrián Venegas afronta la que puede ser la temporada más ambiciosa de su carrera, y lo hace con un escenario muy especial: la plaza de toros de Almendralejo, donde el próximo domingo 29 de marzo será uno de los grandes protagonistas de los festejos taurinos de la Feria del Vino. El cartel, confeccionado por la empresa Tauroemoción, reunirá a grandes figuras del rejoneo como João Moura Caetano, João Ribeiro Telles, Leonardo, João Salgueiro da Costa y Sergio Galán, que lidiarán toros de la ganadería portuguesa Couto de Fornilhos en una corrida que promete ser una de las grandes citas taurinas de la temporada en Extremadura.

Para Venegas, la cita tiene un significado especial. No solo por actuar en casa, sino también por la responsabilidad de compartir arena con algunas de las máximas figuras del rejoneo internacional. «Es un cartel muy bonito, muy diferente, porque se juntan los dos tipos de toreo, el portugués y el español, y además con grandes figuras de ambos países», explica el torero a caballo. «Para mí supone una gran responsabilidad, primero por ser de Almendralejo y después por ser el más joven del cartel, pero también es un reto bonito. Cuando uno está rodeado de figuras lo que quiere es intentar ser el más destacado de la tarde».

La relación de Venegas con la plaza almendralejense es, además, especialmente exitosa. El rejoneador acumula cinco actuaciones consecutivas en la ciudad con salida por la puerta grande, y este año buscará repetir ese triunfo en una tarde que también supondrá el arranque de su temporada. «Siempre que toreo en Almendralejo voy buscando una nueva puerta grande. Este será mi sexto año toreando aquí y nunca me he dejado nada dentro del ruedo», asegura. «Este año el reto es un poco más difícil porque solo disponemos de un toro, pero vamos a darlo todo. Ojalá podamos abrir otra puerta grande más y que sirva para arrancar la temporada con fuerza».

Temporada 2026

La campaña de 2026 se presenta como un paso adelante definitivo en la trayectoria del jinete extremeño. Tras tomar la alternativa en 2023, Venegas ha ido sumando experiencia y consolidando su concepto del rejoneo, una evolución que espera reflejar ahora en un calendario más amplio y de mayor nivel. «El año pasado hicimos doce festejos y este año creo que estaremos entre quince y veinte», explica. «Con el cambio de apoderado que hice este invierno, con Pedro Moreno, la temporada se plantea más amplia y con presencia en carteles importantes”». Entre las novedades de este año también destaca la posibilidad de debutar en Francia, un objetivo que el torero considera especialmente ilusionante. «Para mí sería muy bonito poder torear fuera de España y abrirme camino en otros países».

Mientras tanto, el rejoneador apura las semanas previas al inicio de temporada afinando su preparación en el campo. Venegas también destaca el respaldo que siente de su ciudad y de la afición local, algo que pudo comprobar recientemente en la presentación pública de su temporada. «Para mí era importante sentir ese apoyo. Si el pueblo de uno no te apoya, ¿quién lo va a hacer? Yo siempre he sentido ese cariño y espero devolverlo en la plaza». Y allá va a Adrián, con nuevos caballos, novedades en su cuadra y una temporada que apunta a ser decisiva.