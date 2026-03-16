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El centro universitario Santa Ana organiza un concurso sobre vinos experimentales

Se hará durante la semana del 4 al 8 de mayo coincidiendo con las Jornadas de Viticultura y Enología

Una charla en una imagen de archivo en Santa Ana.

Una charla en una imagen de archivo en Santa Ana. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El Centro Universitario Santa Ana ha puesto en marcha el I concurso de vinos experimentales, una iniciativa que se celebrará durante la semana del 4 al 8 de mayo coincidiendo con las XLVIII Jornadas de Viticultura y Enología Tierra de Barros y el VIII Congreso Agroalimentario. Con esta convocatoria, el centro pretende reforzar su apuesta por la investigación y la innovación dentro del sector vitivinícola y agroalimentario.

El certamen nace con el objetivo de dar visibilidad a la investigación aplicada que desarrollan numerosos grupos de trabajo en España, especialmente aquellos centrados en el ámbito de la viticultura, la enología y la transformación de productos agrícolas. Desde la organización se busca también impulsar la creatividad y el desarrollo de nuevos productos derivados de la uva, así como de otras frutas y hortalizas, explorando nuevas posibilidades dentro del sector agroalimentario.

Además, el concurso pretende convertirse en un espacio de encuentro e intercambio entre investigadores y equipos de trabajo que habitualmente desarrollan este tipo de estudios aplicados.

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Santa Ana busca seguir siendo referencia en investigación y divulgación en torno al vino en el marcado de sus jornadas profesionales para técnicos y expertos en la materia.

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