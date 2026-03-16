Pedro Calvo emociona en la Purificación con un pregón hecho con mucha pasión

Pedro Calvo García fue el gran protagonista en la iglesia de la Purificación con un bonito y emotivo pregón de la Semana Santa de Almendralejo hecho con mucha emoción y devoción por el mundo cofrade. Pedro es un hombre muy querido entre las hermandades y es el encargado de vestir la imagen de Nuestra Señora de la Piedad. El acto sirvió para entregar a Antonio Herrera el reconocimiento como Cofrade de Honor 2026 y distinciones honoríficas a Donato Díaz y Ángel María Crespo.