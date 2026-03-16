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Pedro Calvo emociona en la Purificación con un pregón hecho con mucha pasión

El almendralejense realizó el pregón de la Semana Santa

Pedro Calvo durante su pregón de Semana Santa en la Purificación.

Pedro Calvo durante su pregón de Semana Santa en la Purificación. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

Pedro Calvo García fue el gran protagonista en la iglesia de la Purificación con un bonito y emotivo pregón de la Semana Santa de Almendralejo hecho con mucha emoción y devoción por el mundo cofrade. Pedro es un hombre muy querido entre las hermandades y es el encargado de vestir la imagen de Nuestra Señora de la Piedad. El acto sirvió para entregar a Antonio Herrera el reconocimiento como Cofrade de Honor 2026 y distinciones honoríficas a Donato Díaz y Ángel María Crespo.

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