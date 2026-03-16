Show cooking en vivo y catas de vinos durante la primavera en el Mercado municipal de Almendralejo

El Mercado Municipal de Abastos La Plaza se convertirá esta primavera en un espacio para disfrutar de la gastronomía extremeña con una nueva programación de actividades que combinará show cooking en directo, degustaciones y catas de vinos. La iniciativa, presentada por la concejala de Comercio y Mercado, Josefina Barragán, busca dinamizar este espacio tradicional y poner en valor los productos de proximidad y con denominación de origen de Extremadura.

Bajo el título ‘Primavera con Denominación, la propuesta contará con la colaboración del chef local Pedro Collado, que será el encargado de conducir las sesiones culinarias en vivo. Durante la presentación, Barragán destacó que el objetivo es “seguir impulsando el Mercado Municipal como un espacio vivo, tanto de mañana como de tarde, donde además de realizar compras se pueda disfrutar de experiencias gastronómicas vinculadas a la calidad y al origen de nuestros productos”.

La programación se desarrollará en tres jornadas a lo largo de los meses de marzo, abril y mayo. La primera de ellas tendrá lugar el 19 de marzo, cuando los asistentes podrán conocer y degustar algunos de los productos más representativos de la región, como el Queso de Acehúche, la Cereza del Jerte y el Pimentón de la Vera, todos ellos con gran reconocimiento dentro de la gastronomía extremeña.

La segunda sesión se celebrará el 23 de abril y estará dedicada a otros productos emblemáticos como la Torta del Casar, el Queso de La Serena y el Aceite de Monterrubio. Además, coincidiendo con la proximidad de la tradicional Romería de San Marcos, el chef elaborará diferentes tapas pensadas especialmente para llevar al campo y compartir durante esta celebración popular.

La última jornada, prevista para el 14 de mayo, pondrá el foco en el Queso Ibores, junto a productos procedentes de la comarca de las Villuercas como la miel Villuercas Ibores y el aceite Villuercas Ibores Jara.

Cada una de las jornadas contará con dos momentos diferenciados. Por la mañana se desarrollarán las sesiones de show cooking en directo, en las que el chef elaborará distintas propuestas con los productos protagonistas del día. Posteriormente, por la tarde, se prepararán tapas con esos mismos ingredientes que podrán degustarse acompañadas de vinos y cava de la tierra, ofreciendo una experiencia gastronómica completa a los asistentes.

Todas las actividades serán abiertas, gratuitas y no requerirán inscripción previa.

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Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende fomentar el consumo de productos locales, difundir el valor de la gastronomía extremeña y consolidar el mercado como un punto de encuentro para vecinos y visitantes durante toda la jornada.