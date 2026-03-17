La antigua calle Santa Rita de Cassia es ahora Diego Manuel Pérez Torrado

El Ayuntamiento de Almendralejo celebró el acto de rotulación de la calle Diego Manuel Pérez Torrado, situada en la margen derecha de la Avenida Juan Carlos Rodríguez Ibarra y que anteriormente era conocida como calle Santa Rita de Cassia. El alcalde, José María Ramírez, presidió el homenaje acompañado por familiares del homenajeado, miembros de la corporación municipal y representantes del IES Santiago Apóstol, centro educativo con el que Pérez Torrado mantuvo una estrecha vinculación.

El cambio de denominación de esta vía fue aprobado por unanimidad en el Pleno, como reconocimiento a la destacada trayectoria profesional, empresarial y social de Diego Manuel Pérez Torrado en la ciudad. A lo largo de su vida desarrolló una importante labor como empresario al frente de su estudio de ingeniería, además de mantener un fuerte compromiso con el ámbito educativo, donde ejerció como director del IES Santiago Apóstol, dejando una huella significativa en varias generaciones de estudiantes.

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Más allá de su actividad profesional, Pérez Torrado destacó también por su implicación en la vida social y asociativa de Almendralejo. Entre sus aportaciones más recordadas figura la cesión gratuita de terrenos a la Hermandad de la Merced para la construcción de su nave, así como su participación como impulsor del Polígono Industrial de la ciudad, contribuyendo al desarrollo económico y empresarial del municipio. Con esta rotulación, Almendralejo reconoce públicamente la figura de una persona que dejó una profunda huella en distintos ámbitos de la vida local.