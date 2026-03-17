Almendralejo
La Escuela de Música celebra con actividades su Semana Cultural
El viernes 20 tendrá lugar el concierto sacro de la banda municipal en la Purificación con entrada gratuita
La Escuela Municipal de Música de Almendralejo ha iniciado su esperada Semana Cultural con una actividad muy especial que ha servido como punto de encuentro para alumnado, familias y profesorado. La Merienda Musical organizada por la AMPA de la Escuela de Música marcó el arranque de una programación repleta de música, aprendizaje y convivencia, en un ambiente cercano y participativo.
La jornada comenzó con la proyección de la película Los Aristogatos, tras la cual los asistentes compartieron un rato muy agradable alrededor de la música y una merienda elaborada gracias a la colaboración de las familias, que aportaron dulces y diferentes productos para compartir. Esta iniciativa volvió a poner de manifiesto el espíritu de comunidad que caracteriza a la escuela, reforzando los lazos entre todos los que forman parte de ella.
La Semana Cultural continuará con un completo programa de actividades que tendrá como protagonistas tanto la formación como la interpretación musical. Entre ellas destaca el concierto del alumnado, que será este miércoles 18 de marzo a las 17.30 horas y que mostrará el trabajo desarrollado durante el curso, una yincana de juegos musicales para fomentar el aprendizaje lúdico y que se celebra en la sede el jueves 19, desde las 17.00 horas; y, como cierre, el concierto sacro de la Banda Municipal en la Parroquia de la Purificación, programado para el viernes 20, a las 20.30 horas, con entrada libre.
- La cadena de cafeterías 'Santagloria' abre un nuevo local en la Plaza de Conquistadores de Badajoz
- La avenida de Huelva de Badajoz tendrá el bulevar y las aceras de calçadinha portuguesa y las calzadas de asfalto
- Nuevos ataques con fuego a viviendas del Cerro de Reyes y San Roque, en Badajoz
- Música desde el balcón del Ayuntamiento de Badajoz para recordar 6 años del confinamiento
- La Guardia Civil analiza una prenda íntima y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas
- El Circo Encantado supera el mal trago en Badajoz y logra el respaldo del público en su estreno
- Dos detenidos por los últimos ataques con fuego a viviendas de Badajoz
- El Circo Encantado recibe la autorización del ayuntamiento para su debut en Badajoz