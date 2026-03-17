La Escuela de Música celebra con actividades su Semana Cultural

La Escuela Municipal de Música de Almendralejo ha iniciado su esperada Semana Cultural con una actividad muy especial que ha servido como punto de encuentro para alumnado, familias y profesorado. La Merienda Musical organizada por la AMPA de la Escuela de Música marcó el arranque de una programación repleta de música, aprendizaje y convivencia, en un ambiente cercano y participativo.

La jornada comenzó con la proyección de la película Los Aristogatos, tras la cual los asistentes compartieron un rato muy agradable alrededor de la música y una merienda elaborada gracias a la colaboración de las familias, que aportaron dulces y diferentes productos para compartir. Esta iniciativa volvió a poner de manifiesto el espíritu de comunidad que caracteriza a la escuela, reforzando los lazos entre todos los que forman parte de ella.

Noticias relacionadas

La Semana Cultural continuará con un completo programa de actividades que tendrá como protagonistas tanto la formación como la interpretación musical. Entre ellas destaca el concierto del alumnado, que será este miércoles 18 de marzo a las 17.30 horas y que mostrará el trabajo desarrollado durante el curso, una yincana de juegos musicales para fomentar el aprendizaje lúdico y que se celebra en la sede el jueves 19, desde las 17.00 horas; y, como cierre, el concierto sacro de la Banda Municipal en la Parroquia de la Purificación, programado para el viernes 20, a las 20.30 horas, con entrada libre.