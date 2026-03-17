Licitado el asfaltado de las calles más deterioradas del polígono industrial

El proyecto de mejora del firme en el polígono industrial ya está en marcha. El Ayuntamiento ha sacado a licitación las obras de asfaltado de las calles más afectadas, con un presupuesto de 556.000 euros (IVA incluido), según recoge la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Las empresas interesadas en ejecutar estos trabajos podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 31 de marzo, en una actuación largamente demandada por el tejido empresarial de la zona debido al deterioro progresivo del firme en algunos de sus viales principales.

El plan se centrará especialmente en la calle Industria, una de las arterias clave del polígono y también una de las más dañadas. Su anchura, longitud y los problemas estructurales que siempre han sido objeto de debate obligan a realizar una intervención en profundidad, con el objetivo de sanear las capas inferiores y garantizar una solución duradera en el tiempo.

A esta actuación se sumará también el asfaltado de los laterales de la calle Mecánica, otra zona que presenta un notable desgaste, especialmente en tramos próximos a empresas como Ondupack o Olives & Pickles.

Las deficiencias en estas vías han sido motivo de reiteradas quejas por parte de los empresarios del polígono, sobre todo en el tramo inicial de la calle Industria, donde se concentran firmas como Bodegas Romale o el Grupo Maquinex, así como en el entorno cercano a la ciudad deportiva donde trabaja el Extremadura.

Según la memoria justificativa del proyecto, el plazo de ejecución de las obras será de un máximo de dos meses, por lo que, si el proceso de adjudicación se desarrolla con agilidad, los trabajos podrían estar finalizados durante el verano.

Aunque el presupuesto base de licitación se sitúa en 556.000 euros, se prevé que el importe final pueda reducirse, ya que se trata de una obra atractiva para el sector de la construcción, lo que podría generar una importante concurrencia de ofertas a la baja.

Noticias relacionadas

Desde el equipo de gobierno se centra esta actuación como prioridad por la necesidad empresarial de ver arregladas estas calles del polígono industrial, aunque paralelamente se trabaja en otra actuación de mayor envergadura para arreglar calles del casco urbano de la ciudad y con un presupuesto que podría superar el millón de euros. Para ello se utilizarían fondos del Plan de Grandes Ciudades de la Diputación de Badajoz que ya fueron asignados con anterioridad.