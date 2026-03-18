La Semana Santa de Almendralejo no podrá optar este año a ser declarada Fiesta Regional

El Partido Popular de Almendralejo denunció que la ciudad no podrá optar este año a la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional para su Semana Santa debido a la presentación fuera de plazo de la solicitud por parte del equipo de gobierno socialista. Los populares han calificado lo ocurrido como una “chapuza absoluta” y una “grave negligencia” que ha impedido que Almendralejo aspire a este reconocimiento.

Según el comunicado emitido por el PP, el pleno municipal aprobó en diciembre, con el respaldo de toda la corporación, iniciar los trámites para solicitar dicha declaración. Sin embargo, el expediente no fue registrado hasta el pasado 3 de marzo, incumpliendo los plazos establecidos.

Desde el Partido Popular consideran que esta situación supone una “oportunidad perdida” para la promoción turística, cultural y económica de la ciudad, afectando directamente a cofradías, hostelería y comercio. Además, critican la “falta de planificación, improvisación y dejadez” del equipo de gobierno, y exigen que se asuman responsabilidades y se den explicaciones públicas. A su juicio, este episodio pone en cuestión la gestión municipal en aspectos clave para la proyección de Almendralejo, al tratarse de un reconocimiento que habría contribuido a reforzar la imagen de su Semana Santa en el ámbito regional.

Valoraciones

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Almendralejo, Tamara Rodríguez, ha valorado la polémica surgida en torno a la no declaración de la Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Regional, reconociendo que se produjo un “fallo humano” en el envío de la documentación, pero defendiendo el trabajo realizado y criticando la postura adoptada por la Junta de Extremadura. Rodríguez explicó que el expediente fue aprobado por unanimidad en el pleno de diciembre y que la documentación se elaboró de forma conjunta entre la Oficina de Turismo y el Consejo de Hermandades.

La edil admitió que el envío fuera de plazo se debió a un error puntual, aunque subrayó que se trata de una situación “subsanable”, ya que la propia Junta contempla la posibilidad de valorar la candidatura en el próximo año. En este sentido, destacó que el Ayuntamiento ya está trabajando en reforzar la promoción de la Semana Santa, con acciones como la elaboración de material promocional, la instalación de banderolas en la ciudad o la puesta en valor del Jueves Santo y el tradicional Día de los Caramelos, con el objetivo de mejorar la candidatura de cara a futuras convocatorias.

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No obstante, Rodríguez fue especialmente crítica con la respuesta de la Junta de Extremadura, al considerar que en su informe se cuestiona la originalidad de la Semana Santa de Almendralejo sin haber valorado la memoria ni visitado la ciudad. “Nos parece una falta de respeto”, afirmó, al tiempo que defendió el valor y la singularidad de la celebración. Asimismo, reprochó al Partido Popular su actitud ante esta situación, acusándolo de utilizar el asunto de forma partidista en lugar de reclamar explicaciones a la administración autonómica y trabajar conjuntamente para lograr el reconocimiento en el futuro.