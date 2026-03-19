El cachopo de Jamonalia vuelve a estar entre los mejores del mundo

El cachopo del restaurante almendralejense Jamonalia ya es, oficialmente, finalista del Concurso Internacional al Mejor Cachopo del Mundo, un reconocimiento que sitúa a Almendralejo en el mapa gastronómico internacional. El jurado del certamen no ha dudado en seleccionar la propuesta del establecimiento, que vuelve a destacar por la calidad y creatividad de su elaboración en esta edición de 2026.

Desde Jamonalia han querido agradecer el respaldo recibido, destacando el papel fundamental de sus clientes en este logro. “Es un premio de todos, tanto del equipo de Jamonalia como de nuestros clientes, proveedores y de toda la gente que siempre ha confiado en nosotros”, ha señalado su gerente, Carmen Romero. El restaurante ha conseguido consolidar su propuesta como una de las más valoradas en este concurso, considerado una de las grandes citas gastronómicas a nivel internacional.

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Con motivo de su participación en la final, que se celebrará en Oviedo, capital de Asturias, en el Eurostars Palacio de Cristal, el equipo de Jamonalia viajará a las decisiones del jurado final, del 23 al jueves 26 de marzo.