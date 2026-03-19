Una veintena de puestos participarán en la caseta municipal dentro de la Feria Gastronómica

La Feria Gastronómica que se celebrará en el recinto ferial convertirá la Caseta Municipal en uno de los grandes focos de atracción, con la participación de unos 20 puestos y establecimientos que ofrecerán una variada propuesta culinaria durante cuatro días. Se trata de un espacio abierto al público donde los asistentes podrán disfrutar de una experiencia gastronómica que va más allá de la cocina extremeña, incorporando sabores de otras regiones y países en un ambiente pensado para la convivencia y el disfrute.

La apertura oficial tendrá lugar el jueves 26 de marzo a las 13:00 horas, dando inicio a una programación que permitirá degustar tapas y productos representativos como ibéricos, dulces artesanos o vinos de la tierra. Como novedad destacada, este año se suma una pulpeira de Camariñas, fruto de la colaboración con la localidad gallega de A Rúa, lo que refuerza el carácter diverso de una feria que apuesta por ampliar horizontes gastronómicos. Además, la Ruta de la Tapa contará con la implicación de cerca de una veintena de establecimientos hosteleros, mientras que en la caseta estarán presentes pastelerías, queserías y empresas locales, junto al Túnel del Vino, donde se podrán degustar vinos y cavas de la región a precios populares.

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El evento se desarrollará en un entorno preparado para garantizar la seguridad y el bienestar de los asistentes, con servicios como Punto Violeta, Cruz Roja y Protección Civil. A todo ello se sumará una completa programación musical presentada por la concejala de Festejos, Tamara Rodríguez, con actuaciones que arrancarán el jueves con escuelas de baile locales y continuarán con grupos como Bomberay, Los Toreros Muertos, Zapato Veloz o el cierre flamenco de El Nini. Una propuesta que combina gastronomía, ocio y cultura para convertir la feria en una cita imprescindible.