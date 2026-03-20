Almendralejo
Abiertas las votaciones para elegir a los mejores deportistas locales
Las votaciones estarán operativas hasta el 7 de abril y el día 10 será la gala final en el teatro
La Gala del Deporte Local ya tiene definidos a sus nominados y está abierto el periodo de votación pública, que permanecerá hasta el próximo 7 de abril a través de la página web municipal. El sistema de elección combinará el voto popular (15%), la valoración del jurado (50%) y la de las entidades deportivas (35%), en una fórmula que busca equilibrar participación ciudadana y criterio técnico.
En la categoría de mejor deportista femenino optan al galardón Irene Martínez Madera (Gimnasia Rítmica), Beatriz Morón (Natación) y Paola García Lozano (Kárate), mientras que en el apartado masculino los nominados son Jaime Moreno (Ciclismo), Ángel Ortíz (Fútbol) y el Team Black Panter. En cuanto a las promesas, en categoría masculina figuran David Donoso (Automovilismo), Roberto Carlos Paredes (Fútbol) y Agustín Gordillo (Natación), y en la femenina Paula Donoso (Gimnasia Rítmica), Raquel Merchán (Salvamento y Socorrismo) y la pareja formada por Noelia y Raúl Parra (Baile Deportivo).
Asimismo, en la categoría de mejor entidad deportiva han sido seleccionados el Club Natación Almendralejo, El Almendro Includes y el Extremadura de Fútbol, mientras que como mejor entrenador o monitor optan al premio Víctor Amaya (Baile Deportivo), Jesús Rodríguez (Halterofilia) y Antonio Morán Arroyo (Voley). En el apartado de patrocinador o colaborador, las candidaturas corresponden a las empresas Graginsa, Ondupack y OVB. La gala se celebrará el próximo 10 de abril en el teatro.
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