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Abiertas las votaciones para elegir a los mejores deportistas locales

Las votaciones estarán operativas hasta el 7 de abril y el día 10 será la gala final en el teatro

Deportitas del Club El Almendro, de Includes, uno de los nominados.

Deportitas del Club El Almendro, de Includes, uno de los nominados. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

La Gala del Deporte Local ya tiene definidos a sus nominados y está abierto el periodo de votación pública, que permanecerá hasta el próximo 7 de abril a través de la página web municipal. El sistema de elección combinará el voto popular (15%), la valoración del jurado (50%) y la de las entidades deportivas (35%), en una fórmula que busca equilibrar participación ciudadana y criterio técnico.

En la categoría de mejor deportista femenino optan al galardón Irene Martínez Madera (Gimnasia Rítmica), Beatriz Morón (Natación) y Paola García Lozano (Kárate), mientras que en el apartado masculino los nominados son Jaime Moreno (Ciclismo), Ángel Ortíz (Fútbol) y el Team Black Panter. En cuanto a las promesas, en categoría masculina figuran David Donoso (Automovilismo), Roberto Carlos Paredes (Fútbol) y Agustín Gordillo (Natación), y en la femenina Paula Donoso (Gimnasia Rítmica), Raquel Merchán (Salvamento y Socorrismo) y la pareja formada por Noelia y Raúl Parra (Baile Deportivo).

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Asimismo, en la categoría de mejor entidad deportiva han sido seleccionados el Club Natación Almendralejo, El Almendro Includes y el Extremadura de Fútbol, mientras que como mejor entrenador o monitor optan al premio Víctor Amaya (Baile Deportivo), Jesús Rodríguez (Halterofilia) y Antonio Morán Arroyo (Voley). En el apartado de patrocinador o colaborador, las candidaturas corresponden a las empresas Graginsa, Ondupack y OVB. La gala se celebrará el próximo 10 de abril en el teatro.

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