Alumnos del Erasmus Aljuve inician una formación en Catania, Italia

Cuatro estudiantes de Formación Profesional del IES Arroyo Harnina de Almendralejo como son Ismael, Juana María, Iván y Lucía emprenden estos días una nueva experiencia internacional gracias al programa Erasmus ALJUVE Jóvenes por Europa. Los alumnos realizarán durante tres meses sus prácticas en Catania (Italia), en el ámbito administrativo, dentro de una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Almendralejo que sigue creciendo año tras año y con la coordinación de los tres institutos de la ciudad.

El programa permite a los jóvenes desarrollar su formación en un entorno europeo sin perder la validez académica, ya que las prácticas están plenamente homologadas. «Las prácticas que realizan allí son válidas exactamente igual que aquí», explica Alonso Galindo, técnico de proyectos y coordinador del programa, quien destaca que el objetivo principal es ofrecer oportunidades reales que amplíen el horizonte profesional de los estudiantes.

Más allá del aprendizaje técnico, la experiencia Erasmus supone un importante salto personal. La inmersión en otro país permite a los alumnos adquirir un nuevo idioma, conocer otras culturas y enfrentarse a situaciones que enriquecen su desarrollo. «El alumno vive un crecimiento que va mucho más allá del aula”», dice Galindo, insistiendo en que este tipo de movilidades marcan un antes y un después en muchos jóvenes.

El Ayuntamiento de Almendralejo acompaña a los participantes durante todo el proceso, desde la solicitud de la beca hasta su regreso, garantizando un seguimiento continuo. Actualmente, cerca de una treintena de alumnos se benefician de este programa, financiado con fondos europeos que cubren viaje, alojamiento y manutención, facilitando el acceso independientemente de la situación económica.

Además, desde el consistorio destacan que este tipo de iniciativas contribuyen también a reforzar la conexión de Almendralejo con Europa.

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En este sentido, Galindo ha subrayado que el programa no deja de evolucionar y ampliarse, con la incorporación progresiva de nuevos destinos y especialidades formativas, lo que permitirá seguir aumentando el número de beneficiarios en futuras convocatorias. «Nuestro objetivo es que cada vez más alumnos puedan vivir esta experiencia, porque sabemos que no solo mejora su empleabilidad, sino que les aporta una madurez personal que es muy difícil de adquirir de otra manera», ha señalado.