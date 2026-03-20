‘Velos del Alba’ se interpreta en Almendralejo con una propuesta sobre la Pasión de Jesús

El teatro Carolina Coronado acogerá este domingo 22, a las 20:00 horas, la representación de la obra ‘Velos del Alba’, a cargo de la compañía local Mamma Theatre. Se trata de un montaje teatral de carácter simbólico que recrea la pasión de Jesús de Nazaret a través de una puesta en escena coral, con entrada solidaria al precio de 4 euros. Los fondos irán para la Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la Merced.

Sobre el escenario, siete mujeres darán vida a distintos pasajes vinculados a la figura de ‘el Galileo’, desde su predicación hasta su camino hacia la crucifixión. A través de una cuidada interpretación envuelta en velos, las actrices representarán tanto al pueblo que lo siguió como a quienes lo condenaron, culminando la obra con la escena del sepulcro al amanecer, donde se revela el mensaje de la resurrección. Hay que recordar que es una asociación amateur de teatro, pero con gran actividad.