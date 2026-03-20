Almendralejo
‘Velos del Alba’ se interpreta en Almendralejo con una propuesta sobre la Pasión de Jesús
La compañía amateur local de teatro, Mamma Theatre, interpreta esta conocida obra este domingo, a las 20.00 horas, en el teatro Carolina Coronado
El teatro Carolina Coronado acogerá este domingo 22, a las 20:00 horas, la representación de la obra ‘Velos del Alba’, a cargo de la compañía local Mamma Theatre. Se trata de un montaje teatral de carácter simbólico que recrea la pasión de Jesús de Nazaret a través de una puesta en escena coral, con entrada solidaria al precio de 4 euros. Los fondos irán para la Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la Merced.
Sobre el escenario, siete mujeres darán vida a distintos pasajes vinculados a la figura de ‘el Galileo’, desde su predicación hasta su camino hacia la crucifixión. A través de una cuidada interpretación envuelta en velos, las actrices representarán tanto al pueblo que lo siguió como a quienes lo condenaron, culminando la obra con la escena del sepulcro al amanecer, donde se revela el mensaje de la resurrección. Hay que recordar que es una asociación amateur de teatro, pero con gran actividad.
- El ayuntamiento volverá a instalar una gran carpa para celebrar la X Fiesta de la Primavera de Monesterio
- El Perpetuo Socorro y el Materno Infantil contarán con una modernización energética integral y una renovación de sus instalaciones
- Fundación CB apoya económicamente la continuidad de la Residencia Hogar Lisardo Sánchez
- Nuevo tiroteo contra una vivienda del Cerro de Reyes de Badajoz
- Una jueza de Badajoz se sienta en el banquillo acusada de prevaricación
- El Circo Encantado supera el mal trago en Badajoz y logra el respaldo del público en su estreno
- La avenida de Huelva de Badajoz tendrá el bulevar y las aceras de calçadinha portuguesa y las calzadas de asfalto
- El Faro de Badajoz incorpora esta nueva tienda de juguetes y decoración