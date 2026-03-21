JATIB, savia nueva para el rumbo de jóvenes agricultores

En una comarca donde el campo forma parte de la identidad de la zona, un grupo de jóvenes agricultores ha decidido dar un paso al frente para organizarse y defender su forma de vida. Así nace en Almendralejo JATIB, Jóvenes Agricultores de Tierra de Barros, una nueva asociación que busca unir a quienes han decidido apostar por el sector primario en una etapa especialmente compleja para el campo.

La entidad fue presentada recientemente en el salón de actos de la Plaza del Mercado ante representantes institucionales, organizaciones agrarias y agricultores de la zona. El colectivo arranca con alrededor de medio centenar de socios y una junta directiva encabezada por José María Ponce como presidente, acompañado por Cristina Rosado como vicepresidenta, Paulino Roncero como secretario y Juan Manuel Sánchez Laja como tesorero, además de varios vocales.

Pero más allá de la estructura formal, la asociación nace de una inquietud común entre quienes trabajan la tierra. Así lo explica Paulino Roncero, secretario del colectivo, que subraya que la idea llevaba tiempo rondando entre los jóvenes agricultores de la comarca. «La necesidad de unirnos surge porque los jóvenes en el sector somos pocos y el relevo generacional brilla por su ausencia», explica.

Paulino reconoce que el campo atraviesa una etapa complicada que dificulta la incorporación de nuevas generaciones. «Para que una persona joven se implante en el campo la inversión es muy costosa. Es muy difícil hacerse con maquinaria, con tierras o con ganado», señala. A ello se suma un problema que afecta directamente a la rentabilidad del trabajo agrícola. «Nosotros producimos, pero muchas veces no somos quienes ponemos el precio a lo que vendemos, y eso hace que en muchos casos el esfuerzo no sea tan atractivo para quien está pensando en empezar».

A pesar de esas dificultades, quienes forman parte de JATIB tienen claro que el campo sigue teniendo futuro. De hecho, buena parte de los actuales agricultores proceden de familias vinculadas tradicionalmente a la agricultura o la ganadería. «Entre el 80 y el 90 por ciento de las incorporaciones vienen de familias que ya estaban en el sector», apunta Paulino.

Entre los objetivos de la nueva asociación destaca precisamente la unión entre jóvenes agricultores para afrontar juntos los problemas del día a día, «ayudarnos entre nosotros, asesorarnos y también echar una mano cuando haya necesidad de personal».

La organización también pretende defender los productos agrícolas de la zona y reforzar su posicionamiento en el mercado. En este sentido, el colectivo aspira a actuar como una plataforma de apoyo para sus socios, facilitando el intercambio de experiencias y generando iniciativas que impulsen el sector.

Además, la asociación quiere poner el foco en la formación. Entre sus planes está promover encuentros y jornadas relacionadas con la innovación en el campo, desde nuevas técnicas agrícolas hasta el uso de maquinaria avanzada. «Hoy en día la agricultura ha cambiado mucho».

Profesión apasionante

Para el secretario de JATIB, ese avance tecnológico es una de las razones que hacen del campo una profesión apasionante. «Para mí es el trabajo más bonito del mundo. Ves los ciclos de la naturaleza, todo el proceso desde que empieza el cultivo hasta que llega la cosecha, y cuando al final todo sale bien es una satisfacción enorme», afirma.

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Pero el reto no es solo económico, también es cultural. Desde la asociación consideran necesario acercar el campo a las nuevas generaciones. «Tenemos el campo muy cerca, pero hay niños que no lo conocen. No hemos sabido hacerlo atractivo para ellos», reconoce. Por eso, una de las ideas que quieren impulsar desde JATIB es dar visibilidad al trabajo que realizan los agricultores y ganaderos. «Queremos mostrar lo que hacemos, el respeto que tenemos por la tierra y cómo se producen los alimentos o las bebidas que consumimos», comenta Paulino dentro de un colectivo que llega con fuerza y savia nueva. n