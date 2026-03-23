El ayuntamiento de Almendralejo tendrá 51,2 millones de presupuesto para 2026

El Ayuntamiento de Almendralejo ha dado a conocer el borrador de presupuestos municipales para 2026, que asciende a 51,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 44% respecto al ejercicio anterior y un crecimiento acumulado cercano al 57% en los dos últimos años. Unas cuentas que deberán ser aprobadas en pleno municipal y que reflejan, según el equipo de gobierno, un cambio de escala en la gestión económica, con el objetivo de reforzar los servicios públicos. Este aumento presupuestario ha sido posible, en parte, gracias a la reducción de la deuda y de los gastos financieros, que descienden en más de 320.000 euros, liberando recursos para nuevas actuaciones.

Uno de los aspectos más destacados del documento es el volumen de inversiones, que supera los 20 millones de euros, consolidando un presupuesto claramente expansivo y orientado al desarrollo de la ciudad. De esta cantidad, alrededor de 18 millones se destinan a nuevas actuaciones que abarcan desde la mejora de infraestructuras urbanas hasta proyectos estratégicos para el crecimiento económico. Entre ellas destacan un ambicioso plan de asfaltado dotado con 2 millones de euros, actuaciones de urbanización que superan los 3 millones, así como mejoras en parques, jardines, alumbrado público y espacios municipales. También se incluyen inversiones en seguridad, como la adquisición de vehículos para la Policía Local o la ampliación del sistema de videovigilancia, además de intervenciones en equipamientos culturales y educativos como el Teatro Carolina Coronado o la escuela de música. A esto se suman proyectos clave como la adecuación del nuevo mercado o la compra de suelo industrial, orientados a dinamizar la actividad empresarial.

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El presupuesto refuerza además los servicios públicos esenciales, con incrementos significativos en áreas como vías públicas, alumbrado, limpieza y recogida de residuos, así como en seguridad ciudadana. Paralelamente, se impulsa el desarrollo económico local, con un aumento del 50% en las partidas destinadas a comercio, turismo y empresa, y una apuesta decidida por el sector agrario mediante la mejora de caminos rurales. Buena parte de estas inversiones se apoyan en los fondos EDIL, que permitirán actuaciones de regeneración urbana en barrios como San José o Las Mercedes, mejoras en eficiencia energética y el impulso de la movilidad sostenible. En conjunto, el presupuesto dibuja una hoja de ruta basada en la inversión, la modernización y el crecimiento, que marcará el desarrollo de Almendralejo en los próximos años.