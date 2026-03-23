Almendralejo
Extrebarros reunirá a más de 400 motos durante su segunda edición en Almendralejo
La cita será el 9 de mayo en la caseta del recinto ferial
Almendralejo acogerá el próximo 9 de mayo una nueva edición de la concentración motera organizada por el colectivo Sector Extremo, que este año se consolida bajo la denominación de ‘Extrebarros’. El evento, que tendrá lugar en la caseta municipal del recinto ferial con el apoyo de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento, espera superar la participación del pasado año, cuando ya se congregaron más de 400 motocicletas procedentes de distintos puntos de la región.
La cita da un paso adelante en su evolución con el objetivo de convertirse en un referente dentro del calendario motero extremeño, abriendo sus puertas a todo tipo de aficionados independientemente del estilo de moto. La jornada contará con un completo programa de actividades que incluye ruta motera, servicio de comida, sorteos, juegos, concursos y un mercadillo, además de diferentes stands y propuestas pensadas para los asistentes.
Uno de los grandes atractivos será la presencia del piloto Emilio Zamora, uno de los nombres más reconocidos a nivel nacional en el ámbito del stunt riding.
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