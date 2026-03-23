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Almendralejo

Ya huele a Semana Santa por las diferentes calles de Almendralejo

Festejos engalana las calles más céntricas con banderolas de las hermandades y cofradías

Banderola en calle Francisco Pizarro.

Banderola en calle Francisco Pizarro. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

La concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Almendralejo ya ha empezado a engalanar las calles más céntricas de la ciudad con banderolas que representan a las distintas imágenes que portarán las Hermandades y Cofradías durante la próxima Semana Santa. Además de las banderolas, se han instalado los tradicionales expositores en calle Real que representan a cada una de las procesiones y días grandes de la Semana Santa. Unos detalles para ambientar al mundo cofrade.

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