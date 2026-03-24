Almendralejo
El mal estado de los caminos en Almendralejo terminará en los juzgados
La Comunidad de Labradores y Ganaderos responsabiliza al equipo de gobierno y pide explicaciones
La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ha anunciado que emprenderá acciones judiciales ante los daños y accidentes que pueda provocar el deterioro de la red de caminos rurales de titularidad municipal en Almendralejo. La organización agraria denuncia que ha transcurrido un mes desde que reclamó públicamente al Ayuntamiento la reparación de estas infraestructuras sin haber obtenido respuesta, lo que consideran una situación de “riesgo real” tanto para agricultores como para otros usuarios. En este sentido, recomiendan a quienes sufran algún incidente que documenten los hechos y den aviso a la Policía Local para poder iniciar las correspondientes reclamaciones.
Desde la Comunidad critican la “desidia” del equipo de gobierno municipal ante un problema que, aseguran, afecta a miles de personas, no solo del sector agrario, sino también a ciclistas y senderistas que utilizan habitualmente estos caminos. La organización señala que el mal estado del firme, agravado por las lluvias de los últimos meses, se suma a una política de mantenimiento basada en “parcheos insuficientes” que no resuelven el deterioro estructural de estas vías, cada vez más transitadas y, por tanto, más expuestas a incidentes.
La comunidad agraria responsabiliza directamente al alcalde, José María Ramírez, de los posibles accidentes que puedan producirse, al considerar que el tiempo transcurrido ha sido más que suficiente para actuar. Asimismo, califican de “burla” que el Ayuntamiento haya anunciado un incremento del 44% en el presupuesto municipal para 2026 mientras, denuncian, mantiene en estado “penoso y peligroso” la red de caminos rurales. Con este paso, la organización pretende forzar una solución urgente a una problemática que consideran prioritaria para la seguridad y el desarrollo del entorno rural.
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