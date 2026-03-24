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La plantilla de LEDA denuncia impagos y precariedad en Almendralejo y exige soluciones urgentes

Los trabajadores denuncian retrasos reiterados en el pago de sus salarios

Trabajadores de LEDA en una de las reivindicaciones hace años, en una imagen de archivo

Trabajadores de LEDA en una de las reivindicaciones hace años, en una imagen de archivo / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

La situación laboral en la empresa LEDA ha generado una fuerte preocupación en Almendralejo, donde su plantilla ha decidido alzar la voz ante lo que califican como un escenario “insostenible”. Los trabajadores denuncian retrasos reiterados en el pago de sus salarios, que se abonan de forma fraccionada y fuera de los plazos establecidos, lo que está provocando serias dificultades para afrontar gastos básicos del día a día. Según ha trasladado el sindicato CCOO, esta situación se prolonga desde hace meses y está afectando directamente a la estabilidad económica y personal de decenas de familias.

A esta problemática se suma la falta de medios materiales para garantizar el servicio. Según la plantilla, la empresa no dispone actualmente de vehículos propios suficientes, lo que ha obligado a recurrir a la externalización tanto de autobuses como de conductores procedentes de otras compañías. Este contexto agrava la incertidumbre de los trabajadores, que además se encuentran inmersos en un proceso de subrogación a otra mercantil sin información clara sobre su futuro laboral. Denuncian, además, la ausencia total de comunicación por parte de la dirección de la empresa y de las administraciones competentes, lo que incrementa la preocupación en un escenario ya de por sí delicado.

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Ante esta situación, los trabajadores reclaman una intervención urgente que garantice el cumplimiento de sus derechos laborales, el pago puntual de las nóminas y, sobre todo, transparencia sobre el futuro de la empresa y de sus puestos de trabajo. “No sabemos qué va a pasar con nosotros”, señalan, reflejando el clima de incertidumbre que se vive en la plantilla.

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