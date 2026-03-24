Almendralejo
El Ruta de la Plata celebra la semana de Extremadura dando a conocer la región
El centro da un reconocimiento a Mujeres Rurales Pura Cepa
Almendralejo
Un año más, el colegio Ruta de la Plata celebra con emoción la Semana de Extremadura y lo hace, principalmente, con una decena de viajes de sus diferentes cursos a localidades y municipios de la provincia para dar a conocer rincones y particularidades de la región. Durante la inauguración de esta semana, el centro ha rendido un reconocimiento a la Asociación de Mujeres Rurales ‘Pura Cepa’ y al grupo de intercambio educativo con el que trabaja y que ha llegado desde Francia.
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