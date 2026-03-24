Startups de Estados Unidos, Francia y España en el Wine Innovation Summit en Almendralejo

Almendralejo se prepara para convertirse en uno de los principales focos internacionales de innovación vitivinícola con la celebración del Wine Innovation Summit 2026 (WIS26), un evento que, en el marco del 25 aniversario de VINAC, reunirá a startups punteras procedentes de Estados Unidos, Francia y España. La cita, que gira en torno al concepto ‘Bodega 4.0’, consolida a España como un actor emergente en la transformación tecnológica del sector del vino, apostando por la sostenibilidad medible, la digitalización integral y la generación de valor en el producto. La cita es este jueves 26 de marzo en el Palacio del Vino.

El Summit destaca especialmente por su fuerte componente internacional, con una selección de startups que representan la nueva frontera de la innovación aplicada al vino. Desde Estados Unidos, Grape.ag aportará soluciones avanzadas de inteligencia artificial ya implementadas en explotaciones españolas, orientadas a mejorar la toma de decisiones agronómicas y la eficiencia productiva. Francia estará representada por iniciativas como WineSpace, centrada en la digitalización de la gestión y comercialización del vino, y MiFoodRobot, especializada en robótica aplicada a procesos agroalimentarios. Por su parte, España lidera la participación con un 70% de las startups seleccionadas, entre ellas North Delta, Madurenza, Agronet Solutions o VineView, que abordan desde la automatización industrial hasta la sensorización inteligente del viñedo.

El programa del Summit se aleja del formato tradicional de congreso para convertirse en un espacio de decisión y acción. En él se abordarán retos clave como la aplicación de la inteligencia artificial en el viñedo y la bodega, la sostenibilidad certificable como ventaja competitiva o el desarrollo de nuevos modelos de enoturismo basados en datos y personalización. En este ámbito, participarán figuras relevantes como Marcelino Díaz o Benjamín Lana, junto a bodegas como Bodega CEPA 21, que expondrán casos de éxito en la transformación del sector.

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Además, el evento incorpora una clara apuesta por el relevo generacional con el programa WIS NextGen, desarrollado junto al Centro Universitario Santa Ana, donde se impartirán talleres sobre inteligencia artificial, comunicación digital y diseño de proyectos innovadores. La jornada culminará con una experiencia gastronómica. Más que un evento, el Summit 2026 se presenta como una plataforma de transformación real, con demostraciones tecnológicas en vivo, encuentros entre startups e inversores y generación de proyectos piloto.