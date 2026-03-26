Almendralejo
El grupo Viajeros Almendralejo promociona la ciudad en Rumanía
Los almendralejenses serán recibidos en Brasov y por el Embajador de España en Rumanía
La Asociación de Viajeros de Almendralejo emprenderá su décimo viaje europeo desde este viernes 27 de marzo al 2 de abril con destino a Rumanía, en una iniciativa que combina turismo, cultura y promoción internacional de la ciudad de Almendralejo. Durante seis días, el grupo recorrerá algunos de los enclaves más representativos del país, como Bucarest, Brașov, Castillo de Bran, Sinaia, Sighișoara, además de otras localidades de la región de Transilvania, en un itinerario que aúna patrimonio, historia y convivencia.
El viaje incluirá dos recepciones institucionales de especial relevancia. El lunes 30 de marzo, los participantes serán recibidos en el Ayuntamiento de Brașov por representantes del ámbito turístico, entre ellos la coordinadora Roxana Niculescu, en un encuentro que también contará con miembros del equipo directivo del Colegio Nacional Unirea, centro hermanado con el IES Santiago Apóstol de Almendralejo, lo que permitirá reforzar los lazos educativos y culturales entre ambas comunidades. Un día después, el grupo será recibido por el embajador de España en Rumanía, José Antonio Hernández Pérez-Solórzano, en un acto en el que se hará entrega del emblemático Disco de Teodosio como símbolo de la ciudad.
Más allá del componente turístico, la asociación destaca por su labor de promoción exterior, llevando consigo productos representativos de la tierra como el cava, el vino y las aceitunas de Almendralejo, que serán presentados durante las diferentes actividades institucionales. Desde la organización han querido agradecer la colaboración de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento, clave en el desarrollo de estas acciones que refuerzan la proyección internacional de la ciudad y consolidan el papel de la asociación como embajadora cultural en Europa.
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