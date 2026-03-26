Almendralejo
Vinac también premia la excelencia
El Salón del Vino vivió una intensa segunda jornada marcada por la entrega de premios a los mejores vinos, aceites y aceitunas de esta edición y por la visita de la presidenta en funciones, María Guardiola
El Palacio del Vino y la Aceituna vivió la segunda jornada del VINAC, donde la calidad de los productos extremeños ha vuelto a situarse en el centro del protagonismo con la entrega de los premios a los mejores vinos, aceites y aceitunas de esta 25 edición.
En el apartado de aceitunas, el jurado distinguió propuestas que combinan tradición y elaboración cuidada, como la Gordal deshuesada aliñada y la aceituna negra oxidada de La Explanada, elaboradas por Olives and Pickles, así como la manzanilla aderezada de Aceituna entre aldeas, de la Sociedad Cooperativa Corazón de Jesús. En aceites de oliva, los galardones recayeron en Señorío de Perales, de la Sociedad Cooperativa Nuestra Señora de Perales; Primero de Cortijero, de Viñaoliva; y Valdequemao Etiqueta, consolidando el alto nivel de un sector que continúa ganando reconocimiento dentro y fuera de Extremadura. Por su parte, en el ámbito vitivinícola, los premios destacaron elaboraciones como Orgullo de Barros Crianza Edición Limitada 2022 y Orgullo de Barros Macabeo 2025, de la Sociedad Cooperativa Nuestra Señora de la Soledad; Vizana Crianza 2023, de Bodegas Viticultores de Barros; Verdejo 2025 y Diez Punto Doce (10.12), de Viñedos Pozanco.
Más allá de los reconocimientos, la jornada ha servido también para reforzar el papel de VINAC como punto de encuentro del sector. La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, visitó el recinto y recorrió los distintos pabellones junto a la consejera Mercedes Morán, destacando la importancia de este certamen como escaparate de la calidad extremeña. Durante su visita, brindó por «el futuro gobierno y la estabilidad», en una jornada que combinó actividad comercial, encuentros profesionales y promoción del producto local.
VINAC 2026 continúa así consolidándose como una referencia nacional en el ámbito agroalimentario, donde tradición e innovación conviven para proyectar el potencial de Extremadura al mundo. El salón profesional se clausura hoy y da paso a la Feria Gastronómica en el ferial.
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