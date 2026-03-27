Almendralejo
Ismael Villalobos protagonizará el Vinito Emprendedor de CEAL el 16 de abril
El empresario extremeño hará un repaso a su trayectoria en Bodegas Paiva
El empresario Ismael Villalobos será el protagonista de una nueva edición del ‘Vinito Emprendedor, una iniciativa impulsada por CEAL que tendrá lugar el próximo 16 de abril en Bodegas Paiva. La cita reunirá a emprendedores, empresarios y profesionales en un entorno único donde el vino y la inspiración empresarial se darán la mano.
Villalobos es conocido por su papel determinante en el crecimiento de La Casa de las Carcasas, una firma que se ha consolidado como referente en Europa en el sector de accesorios para telefonía móvil. Bajo su liderazgo, la compañía ha experimentado una expansión notable, alcanzando más de 650 tiendas y presencia en seis países, gracias a un modelo de negocio basado en la innovación, la internacionalización y el fortalecimiento de marca.
El ‘Vinito’ se ha convertido en un espacio de referencia para compartir experiencias, generar sinergias y fomentar el espíritu emprendedor en la región. La participación de Ismael Villalobos permitirá a los asistentes conocer de primera mano las claves de su trayectoria y su visión empresarial, en un encuentro que combina aprendizaje, networking y la esencia del tejido empresarial extremeño.
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