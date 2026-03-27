Nace ASATA para impulsa el sector agrario y hacerlo más competitivo

El sector agrario de Almendralejo da un paso estratégico hacia el futuro con la creación de ASATA, una nueva asociación que reúne a seis Sociedades Agrarias de Transformación (SATs) con el objetivo de mejorar la competitividad y la rentabilidad de sus socios. La presentación oficial tuvo lugar en el marco del VINAC, donde se puso de manifiesto la importancia de la cooperación como herramienta clave para afrontar los retos del mercado agroalimentario actual.

ASATA está integrada por las SATs Viticultores de Barros, San Antonio, Oliva de Barros, Viñarroba, Satiba y Las Minitas, que agrupan a un total de 220 productores. En conjunto, cuentan con una capacidad de transformación que supera los 60 millones de kilogramos de uva y los 3 millones de kilogramos de aceituna de mesa, lo que otorga a la nueva entidad un importante peso dentro del sector. Entre sus principales objetivos se encuentran la reducción de los costes de producción y el incremento de los márgenes de beneficio en los productos transformados, apostando por estrategias conjuntas que permitan optimizar recursos y ganar eficiencia.

La asociación nace con una clara vocación de crecimiento, manteniendo abierta la puerta a la incorporación de nuevas SATs que compartan su visión. No obstante, las entidades fundadoras han subrayado que cada sociedad mantendrá su plena autonomía e independencia, garantizando así un modelo de colaboración flexible y equilibrado. La directiva de ASATA está formada por representantes de cada una de las SATs, con Antonio Ortiz Alcántara como presidente, acompañado por Juan Antonio Álvarez Lázaro como vicepresidente, Fernando Sánchez García como secretario y Antonio Esperilla Pérez como tesorero, entre otros vocales.

Con esta iniciativa, el sector agrario de Almendralejo apuesta decididamente por fórmulas de cooperación que permitan reforzar su posición en el mercado, mejorar la eficiencia productiva y asegurar la sostenibilidad económica de sus explotaciones. ASATA se presenta así como un instrumento clave para afrontar los desafíos presentes y futuros, en un contexto donde la unión y la innovación se perfilan como elementos esenciales para el crecimiento del campo extremeño.

Además, la creación de ASATA se produce en un momento clave para el sector, marcado por la necesidad de adaptarse a un entorno cada vez más competitivo, globalizado y exigente.

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La nueva asociación aspira a convertirse en un referente de colaboración empresarial en el ámbito agroalimentario.