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Almendralejo

La procesión del colegio Santo Ángel inicia las marchas en el Viernes de Dolores

El recorrido se produjo por calles céntricas de la ciudad

Procesión de Santo Ángel.

Procesión de Santo Ángel. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

Alumnos del colegio Santo Ángel han sido fieles a la tradición de iniciar el camino de las procesiones de Semana Santa en Almendralejo con su tradicional procesión en Viernes de Dolores. El recorrido se produjo por las calles del centro, pasando por la puerta del Palacio de Monsalud o de la iglesia de la Purificación, ambos edificios muy cercanos al centro educativo. Los nazarenos y el acompañamiento musical han tenido este año como colaboradores a alumnos del instituto Santiago Apóstol.

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