Mamma Theatre avanza en dirección a lo profesional

Lo que empezó con la intención de hacer algo diferente dentro del colegio San Roque de Almendralejo ha terminado convirtiéndose en un grupo que ya no tiene freno. Mamma Theatre ha dado en los últimos meses pasos importantes que confirman lo que ya se intuía desde hace tiempo, aquello dejó de ser algo puntual para convertirse en un proyecto serio, con recorrido y con ambición. Porque como reconoce su directora, Rosa María Álvarez, «esto ya no es solo juntarnos para hacer teatro, es un compromiso con lo que hacemos y con el público que viene a vernos».

Ese crecimiento se ha materializado en varios frentes. El primero, el más evidente, es su constitución como asociación cultural. Un paso que, más allá del papeleo, marca un antes y un después en la forma de trabajar del grupo. «Necesitábamos dar ese paso para organizarnos mejor y poder llegar a más sitios», explica Rosa, consciente de que el grupo llevaba tiempo pidiendo esa evolución.

A eso se suma su entrada en la FATEX, la Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura, donde ya han comenzado a integrarse con otros grupos de la región. De hecho, el pasado mes de noviembre estuvieron presentes en el encuentro celebrado en Aceuchal, una cita clave para compartir experiencias y empezar a relacionarse dentro del panorama teatral extremeño. «Salir fuera, ver cómo trabajan otros grupos y que ellos también vean lo que hacemos nosotros es fundamental para seguir creciendo», apunta la directora.

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Pero si hay algo que realmente marca el momento actual de Mamma Theatre es lo que ocurre sobre el escenario. El grupo ha ampliado su repertorio y ha empezado a moverse con más frecuencia por distintos municipios, llevando sus obras más allá de Almendralejo. En los últimos meses han actuado en Hornachos, Zafra y Los Santos de Maimona, además de seguir representando en su ciudad de nacimiento, Almendralejo.

Entre las nuevas propuestas sobresale La Velada, un sainete que ha sorprendido por su frescura, su humor y la cercanía que establece con el público. Una obra más cómica, con un tono distinto al de trabajos anteriores, nacida del deseo de «hacer algo diferente, más ligero, pero igualmente capaz de atrapar al espectador», y que además ha obtenido una respuesta muy positiva según apuntan desde el grupo.

Ese movimiento no se queda ahí. La compañía ya tiene en mente nuevas fechas y nuevos destinos. Municipios como Torremejía podrían ser las próximas paradas, y también se plantea regresar a localidades como Los Santos de Maimona con otras obras. «Cuando vas a un sitio y te reciben bien, te quedas con ganas de volver y de enseñarles algo nuevo», comenta, «la gran mayoría de las veces son los propios concejales los que nos invita a volver de nuevo a sus pueblos cuando ven nuestras obras, eso para nosotros es el mayor elogio».

En paralelo, la Semana Santa ha vuelto a traer a escena una de las obras más especiales del grupo: Velos del Alba. Una representación centrada en la vida y pasión de Cristo que, además, tiene un valor añadido muy personal para la directora. «Es una obra que escribí cuando estaba en Bachillerato, imagínate… y poder seguir representándola tantos años después es algo muy bonito», explica.

La pasada semana, la obra se ha representado tanto en Los Santos de Maimona como en Almendralejo, volviendo a conectar con el público en un momento del año especialmente simbólico. «Es una obra muy emocional, muy sentida, y la gente lo nota. Es cierto que no es para todos los públicos. Cada vez que la hacemos es diferente, de hecho este año hemos añadido y alargado algunas escenas para reinventarnos», añade.

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El grupo, formado inicialmente por un núcleo de madres, mantiene buena parte de aquella esencia original, aunque en los últimos tiempos se han incorporado nuevos integrantes, especialmente hombres, que han aportado matices distintos. Con la mirada puesta en el futuro, la directora ya adelanta que hay dos nuevas obras en mente que verán la luz en 2027, ambas con un marcado carácter reivindicativo. n