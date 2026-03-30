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Almendralejo abre el debate: ¿Cuál es la mejor feria?

La popularmente conocida como Feria del Vino, que en realidad es la Feria Gastronómica y Ruta de la Tapa, vuelve a congregar a miles de personas y resulta un éxito de participación, abriendo el debate sobre si esta feria en plena primavera es más aceptada incluso que la Feria de la Piedad de agosto

Feria Gastronómica con mucha gente en Almendralejo.

Feria Gastronómica con mucha gente en Almendralejo. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

Almendralejo ha vuelto a vivir un fin de semana de los que no se olvidan. Gente en las calles, buen ambiente, una temperatura primaveral y una feria que ha vuelto a ser un éxito en participación. La Feria Gastronómica y Ruta de la Tapa, la que todo el mundo conoce ya como ‘La Feria del Vino’, se ha implantado en las vidas de los vecinos y para no moverse. El formato y la fecha en el calendario abren, incluso, el debate de si esta Feria del Vino no es casi más aceptada que la propia Feria de la Piedad de agosto. Desafiando lo histórico.

Las respuestas de por qué gusta tanto son evidentes. El fin de semana ha dejado una temperatura más que agradable para que la fiesta comience desde mediodía. La caseta gastronómica con una veintena de puestos de diferentes productos fue un éxito. Ibéricos de calidad, productos de Portugal, dulces de todo tipo. También gustó la caseta de la restauración con comida variopinta para todos los gustos. Y en cuanto a las casetas musicales, bastaron con la grande de El Quinto Pino con Chamán y la ‘Flamenca’, para dar otro estilo. Ambas llenas durante tres días.

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Caseta del Quinto Pinto en la Feria del Vino

Caseta del Quinto Pinto en la Feria del Vino / EP

Preguntado a muchos asistentes a la feria, prácticamente el 90 por ciento coincide en señalar que ésta Feria del Vino es “mejor” que la de agosto. “Hay muy buen ambiente y está situado en un momento que da un respiro a lo laboral”, decía un asistente. Es una evidencia que es una feria que ha llegado para no desaparecer.

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