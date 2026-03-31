Almendralejo rinde homenaje a la Guardia Civil y a Includes con dos glorietas

El Ayuntamiento de Almendralejo ha aprobado por unanimidad en pleno otorgar una distinción honorífica al cuartel de la Guardia Civil y a Includes Almendralejo, que se materializará con la denominación de dos glorietas de la ciudad con sus respectivos nombres. Esta decisión reconoce la trayectoria y la contribución de ambas entidades al desarrollo social y la historia local.

En el caso de la Guardia Civil, la distinción coincide con el centenario de la implantación de su cuartel en Almendralejo. La glorieta situada en la intersección de la carretera EX-300, conocida como carretera de Badajoz, y la EX-359, pasará a denominarse “Glorieta de la Guardia Civil”. Este enclave, popularmente conocido como la rotonda de Hormigusa, se convierte así en un espacio simbólico para rendir homenaje a la labor de seguridad y servicio público desempeñada durante décadas en la ciudad.

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Por su parte, Includes Almendralejo verá reconocido su 50 aniversario con la denominación de la glorieta ubicada entre la carretera de Fuente del Maestre y la avenida Rafael Alberti como “Glorieta de Includes”. Se trata de un punto estratégico que conecta espacios clave de la entidad, como su sede central y la Residencia Victoria, reflejando así el arraigo y la importancia de su labor social. Con estas distinciones, el consistorio pone en valor el compromiso y la dedicación de ambas instituciones en la vida de Almendralejo.