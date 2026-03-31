Destinan más de medio millón en mejoras en tráfico y seguridad

Una de las grandes inversiones planteadas por el Ayuntamiento de Almendralejo para el presente 2026 atiende a criterios de seguridad y tráfico, según el anexo de inversiones que presentan los nuevos presupuestos municipales, más ambiciosos que en los últimos años.

Desde el consistorio se habló de que hay una partida total de 4,6 millones de euros para la seguridad ciudadana, pero en el apartado más estrictamente de tráfico hay más de medio millón de euros presupuestado.

Una de las partidasmás importantes es la fijada para la renovación de la flota de vehículos de la policía local, materia para la que se ha designado un total de 150.000 euros. Hay que indicar que, periódicamente, el ayuntamiento realiza un cambio de vehículos para adaptarse a las necesidades y nuevas normativas, habiendo incluido en muchas ocasiones nuevas motocicletas que son más operativas para patrullar por las calles de la ciudad.

Otra de las partidas importantes reservadas llega para la mejora del sistema de cámaras de videovigilancia, para lo que se ha destinado un total de 123.800 euros. Desde hace tiempo hay previsto instalar cámaras nuevas en determinados lugares, pero no sólo se trata de poner nuvas cámaras, sino de renovar el sistema central que está dentro de las dependencias municipales. Este sistema más sofisticada exigiría llevar fibra óptica a las cámaras y que pueda permitir ubicar cámaras en lugares que antes no eran accesibles.

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De otro lado, hay un presupuesto superior a los 330.000 euros para mejoras en señalización vial, donde podría entrar desde nueva señalética hasta el repintado de líneas que mejoran el tráfico viario. En este sentido, recientemente, se han repintado líneas importantes en la avenida de A Rúa, justo antes de la celebración de la Feria del Vino junto al recinto ferial. Y también se ha visto el repintado de viales en la zona de la avenida de la Paz y de la plaza de Extremadura, zonas muy concurridas por el tráfico diario.