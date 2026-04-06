Adenex conciencia a escolares del colegio Ruta de la Plata sobre la importancia de los árboles

La asociación Adenex ha llevado a cabo una actividad educativa en el colegio Ruta de la Plata con motivo del Día Mundial de los Bosques, en la que ha ofrecido una charla dirigida al alumnado para concienciar sobre la importancia de los árboles, especialmente en entornos urbanos. La iniciativa ha puesto en valor el papel fundamental de la masa arbórea como elemento clave para mejorar la salud ambiental, favorecer la biodiversidad y actuar como barrera frente al cambio climático.

Como parte de esta acción, Adenex entregó un total de 55 ejemplares de árboles pequeños, entre almeces, pinos y fresnos, que serán repartidos entre los alumnos de primero de ESO del centro educativo, quienes podrán plantarlos o destinarlos al uso que consideren oportuno. La actividad, realizada en colaboración con el propio centro y gracias a la cesión de plantas por parte de los viveros de la Diputación de Badajoz, busca fomentar el compromiso medioambiental entre los más jóvenes y recordar que los árboles no solo embellecen, sino que también contribuyen a regular la temperatura, filtrar contaminantes y mejorar la calidad de vida de las ciudades.