Almendralejo analiza su pasado arquitectónico de hace 160 años

Almendralejo volverá a mirar a su pasado del 16 al 18 de abril con la celebración de las XVI Jornadas de Historia de Almendralejo y Tierra de Barros, un evento ya consolidado que este año pondrá el foco en la arquitectura y su relación con la sociedad bajo el título ‘Arquitectura y sociedad en Tierra de Barros: los Vaca (1858-1949)’. El Centro Cultural San Antonio acogerá este encuentro que reunirá a investigadores, historiadores y especialistas con el objetivo de profundizar en la evolución urbanística y social de la comarca, especialmente en una etapa clave que se remonta a hace más de 160 años y que marcó profundamente la fisonomía actual de la ciudad.

El programa arrancará el jueves 16 con la inauguración oficial y la presentación de las actas de las jornadas anteriores, dedicadas a la enseñanza en la región, seguida de una intensa sesión de comunicaciones sobre historiografía, educación o patrimonio. Durante el viernes, una de las ponencias principales abordará el proyecto de la Casa-Cuartel de la Guardia Civil de 1925, obra de Francisco Vaca Morales, ejemplo destacado de la influencia de esta familia de arquitectos en el desarrollo urbano de Almendralejo. A ello se sumarán investigaciones sobre gastronomía tradicional, enfermedades históricas o el papel social de instituciones educativas, ofreciendo una visión amplia del contexto histórico de Tierra de Barros.

La jornada del sábado se centrará especialmente en la arquitectura con la ponencia ‘Tres arquitectos en Tierra de Barros (1858-1949)’, que permitirá conocer en profundidad la huella de la saga Vaca en la comarca. Además, se analizarán espacios emblemáticos como la plaza de toros de Almendralejo, hospitales históricos o infraestructuras municipales, junto a estudios sobre la vida social y económica de los «felices años veinte». La clausura pondrá el broche final a tres días de reflexión y divulgación que consolidan estas jornadas como un referente cultural en Extremadura.

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Más allá del contenido académico, las jornadas se presentan como una oportunidad para acercar la historia a la ciudadanía, poniendo en valor elementos del patrimonio que forman parte del día a día de los almendralejenses y cuyo origen se remonta a este periodo de gran transformación. La arquitectura, entendida como reflejo de la sociedad, permitirá comprender mejor cómo evolucionaron las formas de vida, los espacios públicos y las instituciones en Tierra de Barros a lo largo de finales del siglo XIX y principios del XX. Desde la Asociación Histórica de Almendralejo se anima a participar en las jornadas.