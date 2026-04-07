Isa Ballesteros y Tamara Rodríguez asumen los asuntos de las delegaciones de Cultura y Juventud

Los últimos cambios ocurridos dentro de la corporación municipal han obligado al alcalde, José María Ramírez, a reorganizar alguna de sus concejalías. En concreto se trata de la concejalía de Acción y Promoción Cultural, que quedó vacante tras la renuncia de su acta de concejal, de Domingo Cruz, por asuntos personales y profesionales. Las concejalas del equipo de gobierno, Tamara Rodríguez e Isabel Ballesteros, son las encargadas de asumir estas competencias en materia de Cultura, según se dio a conocer en el último pleno ordinario. Isabel Ballesteros se encargará de la parcela de Cultura, mientras que Tamara Rodríguez será la encargada de temas de Juventud y Participación Ciudadana.

El equipo de gobierno está pendiente de una baja inminente más que será la de Carolina Preciado, que actualmente está en un avanzado estado de gestación, y que será reemplazada por Antonio Fernández García. Queda pendiente por saber cómo se gestionará la parcela de Deportes.

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En cuanto a la oposición, tras las renuncias de Eloísa Gracia y Antonio Enríquez de Salamanca, VOX Almendralejo tiene que decidir qué dos concejales va a incorporar a la corporación municipal. También se espera saber si, definitivamente, Guillermo Plano pasará a ser portavoz oficial del partido en Almendralejo.