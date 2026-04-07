Llamamiento a los jóvenes para vivir “al completo” la romería de San Marcos

La romería de San Marcos ya calienta motores en Almendralejo con la apertura oficial del plazo de inscripciones para participar en el camino del próximo 25 de abril, una de las fechas más señaladas para los almendralejenses. Desde el Ayuntamiento se ha anunciado que todas aquellas personas que quieran sumarse con carrozas o carros podrán hacerlo a través de un formulario habilitado en la web municipal hasta el 21 de abril. Tras ese plazo, el miércoles 23 a las 20.00 horas tendrá lugar la reunión organizativa junto a la Hermandad de San Marcos y la Policía Local, donde se darán las indicaciones necesarias para que todo se desarrolle con total normalidad.

La participación, como cada año, está abierta a todo tipo de colectivos, desde grupos de amigos hasta peñas o asociaciones, en un camino que ronda los seis kilómetros y que, según reconocen desde la organización, en palabras de la Hermana Mayor de San Marcos, María Hierro, “cada vez cuenta con más gente”. De hecho, el pasado año se registraron 31 carrozas y este 2026 podría superarse esa cifra al coincidir la romería en fin de semana. Eso sí, se mantienen las normas tradicionales: los remolques deberán ir engalanados con motivos propios de la romería y solo podrán ser arrastrados por animales o tractores, quedando fuera vehículos como furgonetas o pick-ups por motivos de seguridad. Además, todas las carrozas deberán completar el recorrido acompañando al santo, y como agradecimiento, se entregará un lote de productos a los participantes.

Más allá de la organización, uno de los focos de este año está en la implicación de los jóvenes. Desde la Hermandad reconocen abiertamente que “el día de San Marcos la gente joven no se implica tanto en el camino” y buscan cambiar esa tendencia. Para ello, han apostado por dar protagonismo a una voz joven en el pregón, que este año correrá a cargo de Nazaret Pérez Franco, y por fomentar su participación en actos como la Traída del Santo. “Queremos que la gente joven entienda que no es solo marcha o botellón, que la romería tiene muchos más momentos”, dice María Hierro. Además, se mantendrán iniciativas como el autobús para facilitar la participación en estos actos.

Como en años anteriores, también habrá programación paralela con actividades festivas, incluyendo la tradicional fiesta juvenil previa a la romería, que ampliará su horario al coincidir en fin de semana. Desde la organización destacan que este formato permitirá que más almendralejenses puedan disfrutar de la celebración completa, tanto en su vertiente lúdica como en la más tradicional y religiosa.

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También se ha presentado el cartel de la romería de San Marcos, que se trata de una obra de Ángel María Crespo, realizando un homenaje a la hermandad. En la imagen hay detalles de folclore, el Padre Don Jesús o el pueblo en el tradicional Camino.