Almendralejo
Abierto el plazo para solicitar huertos municipales en Almendralejo
Son parcelas de unos 70 metros cuadrados para iniciarse en el cultivo propio
El Ayuntamiento de Almendralejo ha abierto el plazo para que los vecinos puedan solicitar uno de los huertos municipales, unas parcelas de aproximadamente 70 metros cuadrados pensadas para quienes quieran iniciarse o continuar en el cultivo propio. Las nuevas bases, ya publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, sustituyen a las de 2020 e introducen mejoras con un enfoque más social, sostenible y educativo. Las parcelas cuentan con cerramiento, acceso a agua potable y una pequeña caseta para guardar herramientas.
El plazo para presentar solicitudes será de quince días naturales desde la publicación oficial, por lo que desde el consistorio animan a los interesados a no dejarlo para el último momento. Estos huertos no son solo un espacio para plantar, sino también un punto de encuentro donde compartir experiencias, aprender y recuperar tradiciones agrícolas. La idea es clara: fomentar hábitos de vida saludables, impulsar la agricultura ecológica y crear espacios donde convivan distintas generaciones en torno a la tierra.
Además, el proceso de adjudicación tendrá en cuenta criterios sociales y económicos como la situación laboral, los ingresos o circunstancias personales, con el objetivo de facilitar el acceso a quienes más lo necesitan. También se dará un impulso a la igualdad, con puntuación adicional para mujeres y personas con discapacidad. Las parcelas se concederán por un periodo inicial de dos años, con posibilidad de prórroga, y el Ayuntamiento realizará un seguimiento para garantizar que se utilicen correctamente. En definitiva, una oportunidad para disfrutar del campo sin salir de la ciudad y apostar por un estilo de vida más sostenible.
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