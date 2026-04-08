Almendralejo
Denuncian 11 años de pérdidas masivas de agua en la piscina municipal
La Plataforma Contra la Contaminación de Almendralejo ha emitido una nota denunciando este caso
La Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo ha denunciado públicamente que el Ayuntamiento permitió durante al menos once años la pérdida masiva de agua en la piscina municipal, pese a haber sido advertido en reiteradas ocasiones por la empresa concesionaria del servicio. Según la documentación obtenida tras la intervención del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, no facilitada íntegramente hasta marzo de 2026, la responsabilidad de estas pérdidas recaía principalmente en el consistorio como titular de las instalaciones, mientras que los vecinos habrían asumido parte del coste a través de subidas en las tarifas del agua.
De acuerdo con los informes técnicos, la concesionaria, Socamex, anteriormente Urbaser, comunicó formalmente la existencia de fugas desde 2012 en al menos cinco ocasiones, además de otros informes internos municipales que cifraban las pérdidas en más de 200 metros cúbicos diarios, cerca del 80% del agua suministrada al polideportivo. La Plataforma subraya que la empresa cumplió con su obligación de informar, pero no podía actuar directamente sobre la infraestructura, ya que las piscinas son de titularidad municipal y cualquier intervención correspondía exclusivamente al Ayuntamiento, que no adoptó medidas durante más de una década.
El colectivo también pone el foco en las consecuencias económicas de esta inacción, señalando que el desequilibrio generado en la concesión del servicio derivó en incrementos de tarifas que terminaron repercutiendo en los ciudadanos. Según denuncian, el Ayuntamiento no solo ignoró los avisos reiterados, sino que tampoco activó los mecanismos de control previstos en el contrato, lo que habría prolongado el problema durante años. Ahora, con la documentación completa sobre la mesa, la Plataforma no descarta emprender acciones legales y exige responsabilidades por lo que considera una gestión negligente que ha tenido impacto directo en el bolsillo de los vecinos.
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