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El teatro acoge el musical ‘Así Soy’, un proyecto del Ortega y Gasset

Será este sábado, a las 19.30 horas, con un fuerte mensaje sobre el escenario que pone el foco en la inclusión y el respeto a la diversidad

Representación anterior de otro musical del colegio Ortega y Gasset.

Representación anterior de otro musical del colegio Ortega y Gasset. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El teatro Carolina Coronado acoge este sábado 11 de abril, a las 19:30 horas, la representación del musical educativo ‘Así soy’, una iniciativa impulsada por la Asociación Open Music junto al colegio Ortega y Gasset de Almendralejo. Se trata del cuarto proyecto musical promovido desde este centro escolar con el respaldo de dicha asociación, creada por la propia comunidad educativa con el objetivo de fomentar la creatividad, la educación artística y la transmisión de valores sociales entre el alumnado.

En esta ocasión, el espectáculo pone el foco en la inclusión y el respeto a la diversidad a través de la historia de un circo muy especial integrado por personas que han sido rechazadas por sus diferencias, pero que encuentran en él un espacio donde ser aceptadas y valoradas. A través de la música y la interpretación, ‘Así soy’ lanza un mensaje de empatía, convivencia y respeto. Las entradas tienen un precio de cinco euros y podrán adquirirse para disfrutar de una propuesta cultural y educativa dirigida a todos los públicos. Más de 50 personas trabajan en el montaje.

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